Кровяная колбаса, бегущие оркестры и козы-легионеры. Необычные традиции армий разных стран

Большинство военных традиций нам кажутся знакомыми и привычными, например парадная форма для марша, сам парад в строевом порядке и многое другое. Но есть в мире военные традиции которые кардинально отличаются от привычных нам "кителей и салютов". О некоторых — самых необычных, рассказывает военный обозреватель Фокуса Игаль Левин.

Воинские традиции — это исторически сложившиеся в вооруженных силах государства правила, обычаи, обряды и нормы поведения военнослужащих, как в мирное так и в военное время. Они передаются из поколения в поколение, накапливаются и становятся добровольно соблюдаемыми принципами, обеспечивая преемственность прошлого, настоящего и будущего.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Новая Зеландия: танец хака

На видео ниже представители коренного народа Новой Зеландии — маори празднуют День возвращения добровольцев с полей Второй мировой войны. Город Гисборн, 2018 год.

[ + – ] Танец хака — воинский ритуал и культурная традиция маори

Несмотря на то, что обязательная воинская повинность на маори в Новой Зеландии не распространялась, значительное их число вступило в действующие подразделения Вооруженных сил Новой Зеландии в качестве добровольцев. Воины-маори участвовали в боевых действиях в Египте, в Италии и в Греции, сражаясь против нацистской Германии и Италии во время Второй мировой войны.

Теперь внуки отдают им честь традиционным танцем хака — ритуалом, во время которого исполнители устрашающе топают ногами, бьют себя по бедрам и груди и выкрикивают воинственные речитативы, поднимающие боевой дух.

Характерные детали хака — танец исполняется одновременно всеми участниками и сопровождается гримасами. Гримасы (движения глаз и языка) очень важны, и именно по ним определяется, насколько хорошо исполнен танец.

[ + – ] В современной армии чтут традиции предков и исполняют танец хака Фото: New Zealand Defence Force

Хака — это обобщенное название маорийских танцев. Некоторые из них исполнялись преимущественно вечером для развлечения; существовали сугубо мужские хаки, женские, детские, а также подходящие взрослым обоих полов. Также с помощью этого танца приветствовали гостей во время пофири — особой церемонии приветствия у маори.

Пуха — военная разновидность хака. Это танец, который исполняется перед битвой, его цель — поднять боевой дух и навести ужас на врага. Хотя в настоящее время яростная экспрессивная хака может быть исполнена и на стадионе, перед спортивными соревнованиями по регби, например

Хаку вообще регулярно исполняют в Вооруженных силах Новой Зеландии. На видео ниже можно видеть исполнение хаки в честь погибших в Афганистане товарищей. 2012 год.

[ + – ] Хаку исполняют и в память о погибших

Италия: бег берсальеров с оркестром

Берсальеры — это стрелки в итальянской армии, особый род войск, элитные высокомобильные пехотные части. Впервые введены в 1836 году в сардинской армии по настоянию будущего генерала Алессандро Ферреро делла Мармора (Александра Ламармора).

[ + – ] Изначально пышный хвост из перьев на шляпе должен был защищать шею солдата от сабельного удара Фото: lavocedelterritorio.it

Одна из особенностей формы берсальеров — характерная шляпа с боковым султаном из перьев глухаря или фазана (так называемая "вайра"), как элемент парадной формы. Такие перья входят и в современную полевую форму, крепясь сбоку на шлем. Сегодня это оригинальное украшение, но изначально пышный хвост из перьев на шляпе должен был защищать шею солдата от сабельного удара.

Так вот, берсальеры на парадах не маршируют а бегают. Иногда вприпрыжку, порой еще и исполняя музыку на бегу. Это и традиция, и гордость. Да такая, что полностью перейдя на стандарты вооружения и оснащения нового времени, итальянские берсальеры с большим удовольствием бегают оркестрами и по сей день.

Темп парадного шага берсальеров во время бега — 180 шагов в минуту. При этом в состав оркестра входят 25-30 музыкантов. Обычно они исполняют романтическую песню берсальеров La Ricciolina – "Кудрявая девчонка". Кстати, Риччолиной зовут хорошенькую подружку Пьеро в итальянском народном театре.

[ + – ] Берсальеры бегут со скоростью 180 шагов в минуту

Представляете, какую выносливость и силу легких надо иметь, чтобы на бегу не просто тащить с собой духовые инструменты, но еще и при этом складно играть на них!

Франция: легионеры и кровяная колбаса

"Кровяная колбаса" или Le Boudin — это официальный марш французского Иностранного легиона. "Кровяная колбаса" (а именно так переводится название строевой песни) — это жаргонное название одеяла, которое носили с собой легионеры, прикрепляя к рюкзакам. Автор слов доподлинно неизвестен, песня "ушла в народ".

Но перед тем, как перейти к "колбасе" — пару слов о самом Легионе. Это войсковое соединение, входящее в состав сухопутных войск Франции и комплектуемое преимущественно из иностранцев. Создано 9 марта 1831 года королем Луи-Филиппом I на основе нескольких полков-предшественников, одним из которых был Régiment de Hohenlohe под командованием немецкого князя и французского маршала Людвига Алоиза фон Гогенлоэ.

Легион "иностранный" до поры до времени: после трех лет службы легионер имеет право запросить французский вид на жительство. Тем, кто пролил кровь за Францию, не нужно и просить: согласно закону, единогласно принятому Сенатом Франции в 1999 году, легионер, раненый во время боевых действий, имеет право на получение французского гражданства независимо от срока службы, то есть становится французом "по праву пролитой им крови" (Français par le sang versé).

[ + – ] Легионер на марше: топорик, белые перчатки, борода Фото: Французский Иностранный легион

Консерватизм в парадной военной форме — одна из основных военных традиций Иностранного легиона. На марше легионера отличают традиционные элементы экипировки: топорик, кожаный фартук, белые перчатки и длинная борода.

Во время марш-броска легионеры движутся со скоростью 88 шагов в минуту: им часто приходилось идти по пескам, которые затрудняли движение. Обычные французские войска делают в минуту 120 шагов.

Поскольку скорость легионеров во время марша ниже, чем у других солдат, шеренги Легиона, как правило, замыкают общее шествие войск. Например — во время ежегодного военного парада в День взятия Бастилии.

[ + – ] Традиционный парад 14 июля — в День взятия Бастилии

Песню "Кровяная колбаса", согласно уставу, обязаны знать все солдаты Легиона, и поют ее во время марша все без исключения.

Песня посвящается легионерам, участвовавшим в наиболее жарких конфликтах XIX века — в том числе в осаде Туен-Кана (1884—1885) и сражении при Камероне (1863), дата которого — 30 апреля — ныне является Днем воинской славы Иностранного легиона.

Любопытно, что в песне звучит неприкрытая издевка в адрес бельгийцев, некогда служивших в Легионе, которых в одном из куплетов называют "лодырями и лежебоками". По одной версии, причиной стало то, что бельгийский король Леопольд II объявил о нейтралитете своей страны во франко-прусской войне и потребовал от французского правительства не вовлекать бельгийских легионеров в конфликт. Бельгийские легионеры остались на территории Алжира — базы подразделения — к великому неудовольствию всего Легиона.

[ + – ] Мы бойкие парни, мы пройдохи, мы необычные люди, нам часто бывает грустно... Мы легионеры! Фото: Французский Иностранный легион

Глянь, вот кровяная колбаса, колбаса, колбаса

Для эльзасцев, для швейцарцев, лотарингцев!

Для бельгийцев больше нет, для бельгийцев больше нет,

Это лодыри и лежебоки!

Мы бойкие парни,

Мы пройдохи,

Мы необычные люди,

Нам часто бывает грустно,

Мы легионеры!

I

В Тонкине бессмертный Легион

Под Туен-Каном прославил наше знамя,

Герои Камерона и примерные братья,

Спите спокойно в своих могилах.

Наши старшие товарищи сумели умереть

За славу Легиона,

Мы тоже все погибнем, если надо,

Следуя традиции.

II

Во время наших кампаний в дальних странах,

Лицом к лицу с лихорадкой и огнём,

Забудем же вместе с нашими невзгодами

И смерть, которая о нас часто не забывает,

Мы, Легион!

[ + – ] Так звучит знаменитый гимн французского Иностранного легиона "Кровяная колбаса"

Испания: коза как талисман легиона

Испанский легион — это отборное формирование испанских вооруженных сил, относящееся к силам быстрого реагирования. Легион находится в постоянной готовности действовать — выполнять любые боевые задачи. Принимает участие в миротворческих миссиях под управлением ООН и НАТО. В отличие от французского Иностранного легиона, в Испанском легионе могут служить только граждане Испании и испаноговорящих государств и стран.

[ + – ] Испанские легионеры — точно не "отставной козы барабанщики"

Самое интересное у этого легиона — это даже не их стремительный марш коротенькими шажками, а коза. Да, коза является талисман легиона. Талисманами легиона в разное время были бараны, обезьяны, медведи, цыплята и даже попугаи. По одной из версий, именно коза стала талисманом благодаря давней практике легионеров — воинские части брали с собой в боевой поход рогатый скот, чтобы не было недостатка мяса и молока.

А еще для испанцев козел — это символ прочности, несгибаемости и постоянства. Качества которые считаются добродетелями для легионеров. К слову, этот живой талисман на время парада облачают в попонку и легионерскую пилотку. Иногда легионерским козам дают имена. Так, например, известна легионерская козочка под именем Пабло. Да, именно так с мужским именем. Не спрашивайте, почему.

[ + – ] Бойцы Испанского легиона со своими талисманами [ + – ] Бойцы Испанского легиона со своими талисманами [ + – ] Бойцы Испанского легиона со своими талисманами Фото: Davit Ruiz

Как и французским легионерам, испанским тоже разрешено носить бороды. Но помимо густой растительности на лице испанским бойцам Легиона можно еще и покрывать тело татуировками.