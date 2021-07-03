Сутки в полете. Турция испытала ударный Bayraktar с украинскими двигателями (фото)

Беспилотник, способный нести 900кг бомбовой нагрузки, пролетел около 6 тыс. км и успешно завершил очередной этап испытаний.

Турекцкая компания Bayraktar провела очередные испытания тяжелого беспилотника Akinci. Об этом сообщил технический менеджер компании Сельчук Байрактар в Twitter.

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"Akinci пробежал марафон около 6000 км. Посмотрим как долго это продлится", — написал Сельчук Байрактар.

Как передает турецкое издание "A HBR", первые летные испытания беспилотник завершил 19 мая 2021 года. На вооружение турецкой армии БПЛА планируют поставить к концу нынешнего, 2021 года.

Фото: Twitter / Selçuk Bayraktar

Параллельно с продолжающимися испытаниями в Турции ведется подготовка по обучению операторов для управления Akinci. Программа стартовала 26 апреля, и по состоянию на 1 мая было совершено 65 тренировочных вылетов.

Фото: Twitter / Selçuk Bayraktar

Отметим, что двигателем для БПЛА выбраны моторы производства украинской компании "Ивченко-Прогресс" Аи-450.

Напомним, особенностью беспилотника является вооружение. На борту Akinci способен перевозить 900-килограммовые авиабомбы HKG-84.

Отметим, что Турция заказала у "Мотор Сич" 14 двигателей для ударных вертолетов ATAK-II.