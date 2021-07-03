Доба в польоті. Туреччина випробувала ударний Bayraktar з українськими двигунами (фото)

Безпілотник, здатний нести 900 кг бомбового навантаження, пролетів близько 6 тис. км і успішно завершив черговий етап випробувань.

Турекцкая компанія Bayraktar провела чергові випробування важкого безпілотника Akinci. Про це повідомив технічний менеджер компанії Сельчук Байрактар в Twitter.

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"Akinci пробіг марафон близько 6000 км. Подивимося, як довго це триватиме", — написав Сельчук Байрактар.

Як передає турецьке видання "A HBR", перші льотні випробування безпілотник завершив 19 травня 2021 року. На озброєння турецької армії БПЛА планують поставити до кінця нинішнього, 2021 року.

Фото: Twitter / Selçuk Bayraktar

Паралельно з триваючими випробуваннями в Туреччині ведеться підготовка операторів для управління Akinci. Програма стартувала 26 квітня, станом на 1 травня було скоєно 65 тренувальних вильотів.

Фото: Twitter / Selçuk Bayraktar

Відзначимо, що двигуном для БПЛА обрані мотори виробництва української компанії "Івченко-Прогрес" Аі-450.

Нагадаємо, особливістю безпілотника є озброєння. На борту Akinci здатний перевозити 900-кілограмові авіабомби HKG-84.

Відзначимо, що Туреччина замовила у "Мотор Січ" 14 двигунів для ударних вертольотів ATAK-II.