Туреччина замовила у "Мотор Січ" 14 двигунів для ударних вертольотів ATAK-II (фото)

Розробка вертольотів стартувала ще у 2019 році. Українські двигуни були обрані через відсутність альтернативи в турецькому ВПК.

Сьогодні, 29 червня турецька оборонна компанія Turkish Aerospace Industries підписала контракт з "Мотор Січ" на поставку 14 двигунів. Про це повідомляється на офіційній сторінці турецької компанії у Twitter.

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"Ми підписали угоду з "Мотор Січ" на поставку 14 двигунів для багатофункціонального важкого бойового вертольота", — вказується в публікації.

Про підписання контракту була інформація ще у квітні 2021 року. Тоді про підписання угоди заявляв гендиректор Turkish Aerospace Industries, але зараз зʼявилося офіційне підтвердження в заяві компанії. Однак зараз невідома сума контракту і дата його виконання.

Розробка вертольота почалася ще у 2019 році у межах програми Ağır Sınıf Taarruz Helikopter (бойовий вертоліт важкого класу). Українські вертольоти, як заявляв гендиректор турецького підприємства, обрані через брак альтернативи у турецького ВПК.

Фото: Turkish Aerospace Industries

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Нагадаємо, 26 квітня стало відомо про укладення контракту на поставку українських двигунів для турецьких вертольотів. Підписаний контракт підтверджує інформацію ЗМІ про те, що двигуни для турецьких вертольотів поставить "Мотор Січ".