На ударні турецькі вертольоти ATAK-II можуть встановити двигуни "Мотор Січ" (відео)

Українська продукція знайшла застосування через згортання співпраці Туреччини з західними компаніями.

Туреччина має намір встановити на свої ударні вертольоти T929 ATAK-II українські двигуни. Про це повідомляє DefenceTurk з посиланням на генерального директора Turkish Aerospace Industries Темеля Котіла.

Котіл заявив, що українські двигуни були обрані через відсутність альтернативи. Співпраця ж із західними компаніями, за його словами, може припинитися "через чергові геополітичні виклики".

Потужність українського двигуна, зазначив Котіл, складе 2,5 тисячі кінських сил. Перші польоти 11-тонного вертольота з такими двигунами (всього їх в вертольоті два) повинні відбутися в 2023 році. Вертоліт оснащений тандемною кабіною, можливістю експлуатації в спекотному кліматі. Він стійкий до факторів навколишнього середовища і має сучасні засоби радіоелектронної боротьби. Повітряний засіб може нести 1500 кг озброєння і боєприпасів.

Про те, яке саме українське підприємство поставлятиме двигуни для цих гелікоптерів, Темель Котіл не уточнив. Однак журналісти профільного порталу Defense Express, аналізуючи співпрацю турецьких компаній з українськими виробниками, зробили припущення, що мова може йти про АТ "Мотор Січ". А замовити турки, за їхньою версією, мають намір двигуни ТВ3-117, які серійно виробляються в Запоріжжі.

Нагадаємо, в лютому стало відомо про те, що в Туреччині почали серійне виробництво ударного дрона з українським двигуном, який випускається в Запоріжжі на ДП "Івченко-Прогрес".

Також в минулому році міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський розповів, що в рамках домовленості з турецькою компанією Baykatar в Україні буде розміщено виробництво безпілотних літальних апаратів (БПЛА), і що Київ шукає майданчик для відповідного підприємства.

Нагадаємо, 16 жовтня 2020 року уряди України і Туреччини підписали рамкову військову угоду, завдяки якому було розширено двосторонню співпрацю країн у військовій сфері.