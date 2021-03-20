На ударные турецкие вертолеты ATAK-II могут установить двигатели "Мотор Січ" (видео)

Украинская продукция нашла применение из-за сворачивания сотрудничества Турции с западными компаниями.

Турция намерена установить на свои ударные вертолеты T929 ATAK-II украинские двигатели. Об этом сообщает DefenceTurk со ссылкой на генерального директора Turkish Aerospace Industries Темеля Котила.

Котил заявил, что украинские двигатели были выбраны из-за отсутствия альтернативы. Сотрудничество же с западными компаниями, по его словам, может прекратиться "из-за очередных геополитических вызовов".

Мощность украинского двигателя, отметил Котил, составит 2,5 тысячи лошадиных сил. Первые полеты 11-тонного вертолета с такими двигателями (всего их в вертолете два) должны состояться в 2023 году. Вертолет оснащен тандемной кабиной, возможностью эксплуатации в жарком климате. Он устойчив к факторам окружающей среды и имеет современные средства радиоэлектронной борьбы. Воздушное средство может нести 1500 кг вооружения и боеприпасов.

О том, какое именно украинское предприятие будет поставлять двигатели для этих вертолетов, Темель Котил не уточнил. Однако журналисты профильного портала Defense Express, анализируя сотрудничество турецких компаний с украинскими производителями, сделали предположение, что речь может идти про АО "Мотор Січ". А заказать турки, по их версии, намерены двигатели ТВ3-117, которые серийно производятся в Запорожье.

Напомним, в феврале стало известно о том, что в Турции начали серийное производство ударного дрона с украинским двигателем, который выпускается в Запорожье на ГП "Ивченко-Прогресс".

Также в прошлом году министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский рассказал, что в рамках договоренности с турецкой компанией Baykatar в Украине будет размещено производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), и что Киев ищет площадку для соответствующего предприятия.

Напомним, 16 октября 2020 года правительства Украины и Турции подписали рамочное военное соглашение, благодаря которому было расширено двустороннее сотрудничество стран в военной сфере.