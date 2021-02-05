В Турции начали серийное производство ударного дрона с украинским двигателем

Беспилотники должны поступить на вооружение турецкой армии уже в 2021 году.

Турецкая компания Baykar вскоре начало серийно производить разведывательно-ударные беспилотники Akinci с двигателями украинского производства АІ450Т, собранные на ГП "Ивченко-Прогресс" в Запорожье. Об этом в эфире телеканала CNN Türk технический менеджер компании Сельчук Байрактар.

При этом на вооружение турецкой армии аппараты должны поступить уже в этом году.

В августе второй прототип беспилотник прошел испытания на высоте 6096 метров. Максимальная высота подъема – более 12 тысяч метров. Он может летать 24 часа без перерыва. Размах его крыльев – 20 метров, грузоподъемность – 350 кг.

Akinci оснащен локальным радаром с активной электронно-сканируемой антенной, а также ракетами класса "воздух-воздух" Gökdoan и Bozdoan. Беспилотник может использовать несколько типов боеприпасов местного производства.

Главным назначением беспилотника является оперативно-стратегическая воздушная разведка и нанесение авиаударов по объектам противника.

В прошлом году о беспилотнике сняли фильм.

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Напомним, американский беспилотник выполнил необычный разведывательный полет над Украиной. Аппарат RQ-4A Global Hawk ВВС США совершил 4 февраля очередной полет над Украиной, но на этот раз его маршрут отличался от обычного.

Как правило, полеты проходят вблизи линии соприкосновения на Донбассе. На этот раз полет длительностью более 20 часов прошел вдоль черноморского побережья России, северной границы Крыма, а затем беспилотник произвел мониторинг вдоль линии боевого соприкосновения на Донбассе.

Как сообщалось ранее, американская компания General Atomics совместно с Военно-морскими силами США приступила к испытаниям ударного беспилотника MQ-9A Block V Reaper в противолодочной роли.

19 января этого года президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает покупку беспилотников и запчастей к ним у политических противников страны – России и Китая.