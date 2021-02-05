Беспилотник США выполнил необычный разведывательный полет над Украиной

Как правило эти беспилотники летают над линией соприкосновения на Донбассе, но на этот раз он захватил и морскую границу России.

Дальний разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США совершил 4 февраля очередной полет над Украиной, но на этот раз его маршрут отличался от обычного. Об этом сообщил телеграм-канал "Военный обозреватель".

Как правило, полеты проходят вблизи линии соприкосновения на Донбассе. На этот раз полет длительностью более 20 часов прошел вдоль черноморского побережья России, северной границы Крыма, а затем беспилотник произвел мониторинг вдоль линии боевого соприкосновения на Донбассе.

В Украину RQ-4 летают с авиабазы Сигонелла, расположенной в Италии на острове Сицилия.

RQ-4 Global Hawk предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на большую глубину территории противника в течение длительного времени. При полете на больших высотах он способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать информацию на землю в реальном масштабе времени.

Беспилотник имеет взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 35 метров. Он может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. метров. Стоимость беспилотника оценивается в $140 млн. Час полета обходится в $31 тыс.

Первый полет он совершил 28 февраля 1998 года. Первый аппарат Global Hawk был передан ВМС США в 2004 году и приступил к выполнению боевых задач в марте 2006 года. В январе 2012 года ВВС США решили прекратить закупку RQ-4 Global Hawk. Причиной такого решения стало их дорогостоящее обслуживание, значительно превышающее затраты на эксплуатацию пилотируемого самолета-разведчика Lockheed U-2.

Напомним, американская компания General Atomics совместно с Военно-морскими силами США приступила к испытаниям ударного беспилотника MQ-9A Block V Reaper в противолодочной роли.

19 января этого года президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает покупку беспилотников и запчастей к ним у политических противников страны – России и Китая.