Трамп запретил госзакупки беспилотников у России и Китая

У президента считают, что закупка беспилотников у "противников" угрожает национальной и экономической безопасности страны.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает покупку беспилотников и запчастей к ним у политических "противников" страны. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Беспилотные летательные аппараты используются нашими правоохранительными органами и для оказания помощи при стихийных бедствиях. Использование аппаратов, произведенных нашими противниками, угрожает национальной и экономической безопасности, — сказано в сообщении.

Под термином "противник" имеются в виду КНДР, Россия, Иран, Китай, а также другие государства или неправительственные организации, причастные к схемам, которые несут угрозу национальной и экономической безопасности США.

В документе сказано, что операции правительства США с использованием беспилотников связаны со сбором и хранением конфиденциальной информации, а цель политики Вашингтона — предотвратить предотвратить использование средств налогоплательщиков для приобретения аппаратов, создающих угрозу нацбезопасности.

Напомним, ранее администрация США приняла решение включить девять компаний из Китая, включая производителя гаджетов Xiaomi и авиационную корпорацию Comac в список производителей, запрещенных для сотрудничества с американскими инвесторами.