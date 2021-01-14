По стопам Huawei. США внесли Xiaomi в черный список, - Reuters

Американские инвесторы до 11 ноября должны будут вывести свои активы.

Администрация США приняла решение включить девять компаний из Китая, включая производителя гаджетов Xiaomi и авиационную корпорацию Comac в список производителей, запрещенных для сотрудничества с американскими инвесторами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы, которые попали в руки журналистов.

По словам агентства, на компании будет распространено действие подписанного ранее президентом США Дональдом Трампом указа о запрете инвестиций США в китайские компании, связанные с китайской армией.

Инвесторы из США должны будут вывести собственные активы из китайских фирм, попавших в список до 11 ноября 2021 года.

15 мая 2019 года президент США Трамп подписал исполнительный указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Через два дня министерство торговли США внесло Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.

В свою очередь, компания Huawei подала иск в США. Компания назвала антиконституционным внесение ее в черный список. В Huawei заявили, что запрет США нанесет ущерб миллиардам пользователей в 170 странах мира. В компании утверждают, что включение Huawei в черный список будет иметь серьезные последствия.