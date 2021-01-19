Трамп заборонив держзакупівлі безпілотників у Росії і Китаю

У президента вважають, що закупівля безпілотників у "супротивників" загрожує національній і економічній безпеці країни.

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який забороняє купівлю безпілотників і запчастин до них у політичних "супротивників" країни. Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

"Безпілотні літальні апарати використовуються нашими правоохоронними органами і для надання допомоги під час стихійних лих. Використання апаратів, вироблених нашими супротивниками, загрожує національній та економічній безпеці", — сказано в повідомленні.

Під терміном "противник" маються на увазі КНДР, Росія, Іран, Китай, а також інші держави або неурядові організації, причетні до схем, що несуть загрозу національній і економічній безпеці США.

У документі сказано, що операції уряду США з використанням безпілотників пов'язані зі збором і зберіганням конфіденційної інформації, а мета політики Вашингтона — запобігти використанню коштів платників податків для придбання апаратів, що створюють загрозу нацбезпеці.

Нагадаємо, раніше адміністрація США ухвалила рішення долучити дев'ять компаній з Китаю, а також виробника гаджетів Xiaomi й авіаційну корпорацію Comac до списку виробників, заборонених для співпраці з американськими інвесторами.