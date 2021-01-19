У побережья Калифорнии испытывают новый беспилотник – охотник за подводными лодками

Новый беспилотник будет отличатся от известного БПЛА "Reaper" наличием контейнеров для десятков гидроакустических буев, которые умеют находить подлодки.

Американская компания "General Atomics" совместно с Военно-морскими силами США приступили к испытаниям ударного беспилотника "MQ-9A Block V Reaper" в противолодочной роли.

Как сообщает во вторник, 19 января профильный интернет-портал о новинках в сфере обороны "Defense News", эти испытания проводились в рамках проекта разработки специального морского патрульного беспилотника "MQ-9B SeaGuardian".

В частности, на боевых тестах, проводившихся у побережья Калифорнии БПЛА "учили" искать подводные мишени, имитирующие подлодку: "Reaper" сбросил 10 гидроакустических буев, для измерения колебаний воды и наблюдения за целями, а затем получил и передал данные в режиме реального времени на станцию ​​мониторинга в Центре управления полетами на военном полигоне Юма в Аризоне.

"С помощью программного обеспечения акустической обработки General Dynamics UYS-505 «Риперу» удалось захватить и отследить одноразовую учебную цель противолодочной войны в течение трех часов", – передает издание.

Как сообщается в материале, в настоящее время для поиска подводных лодок используются пилотируемые самолеты и вертолеты противолодочной авиации, которые могут сбросить по несколько буев-сонаров. Однако впервые в США для этих целей создается специальный БПЛА, с четырьмя станциями (контейнерами) на крыльях, общей вместимостью от 40 до 80 буев, в зависимости от их модели.

"Если ВМФ сможет заставить его работать, это может значительно снизить стоимость "охоты" на подводные лодки и высвободить более крупные и более дорогие пилотируемые подводные охотничьи платформы, такие как "P-8A Poseidon", чтобы те могли функционировать в качестве командирских", – сообщается в материале.

Как заявил в связи с испытаниями президент "General Atomics Aeronautical Systems" Дэвид Александер: "Это первая демонстрация такой противолодочной авиации. Успешное завершение этих испытаний открывает путь для дальнейшего развития наших возможностей противолодочной войны с помощью MQ-9".

Напомним, во вторник, 19 января все еще действующий президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает покупку беспилотников и запчастей к ним у политических "противников" страны – России и Китая.