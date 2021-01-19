Біля узбережжя Каліфорнії випробовують новий безпілотник — мисливець за підводними човнами

Новий безпілотник буде відрізняться від відомого БПЛА "Reaper" наявністю контейнерів для десятків гідроакустичних буїв, які вміють знаходити підводні човни.

Американська компанія "General Atomics" спільно з Військово-морськими силами США приступили до випробувань ударного безпілотника "MQ-9A Block V Reaper" у протичовновій ролі.

Як повідомляє у вівторок, 19 січня, профільний інтернет-портал про новинки у сфері оборони "Defense News", ці випробування проводилися в рамках проекту розробки спеціального морського патрульного безпілотника "MQ-9B SeaGuardian".

Зокрема, на бойових тестах, що проводилися біля узбережжя Каліфорнії БПЛА "вчили" шукати підводні мішені, що імітують підводний човен: "Reaper" скинув 10 гідроакустичних буїв, для вимірювання коливань води і спостереження за цілями, а потім отримав і передав дані в режимі реального часу на станцію моніторингу в Центрі управління польотами на військовому полігоні Юма в Арізоні.

"За допомогою програмного забезпечення акустичної обробки General Dynamics UYS-505 «Ріпер» вдалося захопити і відстежити одноразову навчальну мету протичовнової війни протягом трьох годин", — передає видання.

Як повідомляється в матеріалі, в цей час для пошуку підводних човнів використовуються пілотовані літаки і вертольоти протичовнової авіації, які можуть скинути по кілька буїв-сонарів. Однак вперше у США для цих цілей створюється спеціальний БПЛА, з чотирма станціями (контейнерами) на крилах, загальною місткістю від 40 до 80 буїв, у залежності від їх моделі.

"Якщо ВМФ зможе змусити його працювати, це може значно знизити вартість "полювання" на підводні човни і вивільнити більші і дорожчі пілотовані підводні мисливські платформи, такі як "P-8A Poseidon", щоб ті могли функціонувати як командирські", — повідомляється в матеріалі.

Як заявив у зв'язку з випробуваннями президент "General Atomics Aeronautical Systems" Девід Александер: "Це перша демонстрація такої протичовнової авіації. Успішне завершення цих випробувань відкриває шлях для подальшого розвитку наших можливостей протичовнової війни за допомогою MQ-9".

Нагадаємо, у вівторок, 19 січня все ще чинний президент США Дональд Трамп підписав указ, який забороняє купівлю безпілотників і запчастин до них у політичних "супротивників" країни — Росії і Китаю.