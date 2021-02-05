Безпілотник США виконав незвичайний розвідувальний політ над Україною

Як правило, ці безпілотники літають над лінією дотику на Донбасі, але на цей раз він захопив і морський кордон Росії.

Далекий розвідувальний безпілотник RQ-4A Global Hawk ВПС США зробив 4 лютого черговий політ над Україною, але на цей раз його маршрут відрізнявся від звичайного. Про це повідомив телеграм-канал "Військовий оглядач".

Як правило, польоти проходять поблизу лінії зіткнення на Донбасі. На цей раз політ тривалістю понад 20 годин пройшов уздовж чорноморського узбережжя Росії, північного кордону Криму, а потім безпілотник здійснив моніторинг уздовж лінії бойового зіткнення на Донбасі.

В Україні RQ-4 літають з авіабази Сігонелла, розташованої в Італії на острові Сицилія.

RQ-4 Global Hawk призначений для ведення стратегічної повітряної розвідки на великій глибині території противника протягом тривалого часу. При польоті на великих висотах він здатний робити огляд великих територій, здійснювати розвідку точкових цілей з високою роздільною здатністю і передавати інформацію на землю в реальному масштабі часу.

Безпілотник має злітну масу 15 тонн і розмах крила близько 35 метрів. Він може патрулювати протягом 30 годин на висоті до 18 тис. метрів. Вартість безпілотника оцінюється в $ 140 млн. Час польоту обходиться в $ 31 тис.

Перший політ він здійснив 28 лютого 1998 року. Перший апарат Global Hawk був переданий ВМС США у 2004 році і приступив до виконання бойових завдань у березні 2006 року. У січні 2012 року ВПС США вирішили припинити закупівлю RQ-4 Global Hawk. Причиною такого рішення стало їхнє дороге обслуговування, що значно перевищує витрати на експлуатацію пілотованого літака-розвідника Lockheed U-2.

Нагадаємо: американська компанія General Atomics спільно з Військово-морськими силами США приступила до випробувань ударного безпілотника MQ-9A Block V Reaper в протичовновій ролі.

19 січня цього року президент США Дональд Трамп підписав указ, що забороняє купівлю безпілотників і запчастин до них у політичних супротивників країни — Росії і Китаю.