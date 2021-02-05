У Туреччині почали серійне виробництво ударного дрона з українським двигуном

Безпілотники повинні надійти на озброєння турецької армії вже в 2021 році.

Турецька компанія Baykar незабаром почала серійно виробляти розвідувально-ударні безпілотники Akinci з двигунами українського виробництва АІ450Т, зібрані на ДП "Івченко-Прогрес" у Запоріжжі. Про це в ефірі телеканалу CNN Türk технічний менеджер компанії Сельчук Байрактар.

Водночас на озброєння турецької армії апарати повинні надійти вже цього року.

У серпні другий прототип безпілотника пройшов випробування на висоті 6 096 метрів. Максимальна висота підйому — понад 12 тисяч метрів. Він може літати 24 години без перерви. Розмах його крил — 20 метрів, вантажопідйомність — 350 кг.

Akinci оснащений локальним радаром з активною електронно-сканувальною антеною, а також ракетами класу "повітря-повітря" Gökdoan і Bozdoan. Безпілотник може використовувати кілька типів боєприпасів місцевого виробництва.

Головним призначенням безпілотника є оперативно-стратегічна повітряна розвідка иа нанесення авіаударів по об'єктах противника.

Минулого року про безпілотник зняли фільм.

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Нагадаємо, американський безпілотник виконав незвичайний розвідувальний політ над Україною. Апарат RQ-4A Global Hawk ВПС США зробив 4 лютого черговий політ над Україною, але цього разу його маршрут відрізнявся від звичайного.

Як правило, польоти проходять поблизу лінії зіткнення на Донбасі. На цей раз політ тривалістю більше 20 годин пройшов уздовж чорноморського узбережжя Росії, північного кордону Криму, а потім безпілотник здійснив моніторинг уздовж лінії бойового зіткнення на Донбасі.

Як повідомлялося раніше, американська компанія General Atomics спільно з Військово-морськими силами США розпочала випробування ударного безпілотника MQ-9A Block V Reaper у протичовнової ролі.

19 січня цього року президент США Дональд Трамп підписав указ, який забороняє покупку безпілотників і запчастин до них у політичних супротивників країни — Росії та Китаю.