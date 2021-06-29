Турция заказала у "Мотор Сич" 14 двигателей для ударных вертолетов ATAK-II (фото)
Разработка вертолетов стартовала еще в 2019 году. Украинские двигатели были выбраны из-за отсутствия альтернативы в турецком ВПК.
Сегодня, 29 июня турецкая оборонная компания Turkish Aerospace Industries подписала контракт с "Мотор Сич" на поставку 14 двигателей. Об этом сообщается на официальной странице турецкой компании в Twitter.
"Мы подписали соглашение с "Мотор Сич" на поставку 14 двигателей для многофункционального тяжелого боевого вертолета", — указывается в публикации.
О подписании контракта была информация еще в апреле 2021 года. Тогда о подписании соглашения заявлял гендиректор Turkish Aerospace Industries, но сейчас появилось официальное подтверждение в заявлении компании. Однако на данный момент неизвестна сумма контракта и дата его выполнения.
Разработка вертолета началась еще в 2019 году в рамках программы Ağır Sınıf Taarruz Helikopter (боевой вертолет тяжелого класса). Украинские вертолеты, как заявлял гендиректор турецкого предприятия, выбраны из-за отсутсвия альтернативы у турецкого ВПК.
Известны также некоторые характеристики вертолета ATAK II:
- Вес — 11 тонн
- Два газотурбинных двигателя
- Тандемная кабина
- Современная система радиоэлектронной борьбы
Напомним, 26 апреля стало известно о заключении контракта на поставку украинских двигателей для турецких вертолетов. Подписанный контракт подтверждает информацию СМИ о том, что двигатели для турецких вертолетов поставит "Мотор Сич".