Турецький безпілотник Akinci отримав 900-кілограмові авіабомби HKG-84 (фото)
Авіабомбу можна наводити за заздалегідь визначеними координатами за допомогою GPS або лазерним прицілом.
Ударний безпілотний летальний апарат турецької компанії Bayraktar Akinci в ролі озброєння отримав авіаційну бомбу HKG-84. Про це повідомляє Defense Turkey.
Авіабомба буде кріпитися під фюзеляжем у БПЛА, а сама бомба — це модифікована Mk-84. Від стандартної вона відрізняється наявністю лазерної системи наведення головки. Також є можливість випустити авіабомбу за заздалегідь визначеними координатами за допомогою GPS.
Повідомляється, що HKG-84 виготовляється силами турецьких підприємств, комплект придатний для використання за будь-яких погодних умов.
Akinci — це новий безпілотник компанії Bayraktar, який 19 травня пройшов перші успішні льотні випробування. На озброєння турецької армії він повинен надійти до кінця 2021 року. Зазначимо, що в БПЛА встановлюють українські двигуни АІ-450 від компанії "Івченко-Прогрес".
Нагадаємо, "Антонов" розробляє конкурента турецьких безпілотників "Горлиця-2", який повинен конкурувати з турецькими БПЛА.
Зазначимо, що в Ізраїлі провели випробування лазерної зброї проти БПЛА. Розробка націлена на здешевлення вартості перехоплення одного безпілотника.