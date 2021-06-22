"Дешево и сердито": в Израиле провели испытания лазерного оружия против БПЛА (видео)

Разработка должна значительно удешевить стоимость перехватов беспилотников, и дополнить существующие противоракетные системы обороны по типу "Железного купола".

Израильская компания Elbit Systems провела первые испытания системы перехвата беспилотников при помощи лазерной установки. Об этом сообщает израильское издание Ctech by Calcalyst.

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Система разработанная в классе High-Power Laser Weapon System (Лазерное оружие высокой мощности). Ее разрабатывали по заказу израильского оборонного ведомства. Лазерная установка позволяет перехватывать БПЛА на различных высотах и дальностях.

Среди преимуществ подобной технологии — дешевизна, по сравнению с запуском ракеты или самолета для перехвата дронов. Лазер устанавливается прямо на борту самолета. В ходе испытаний разработка показала свою эффективность, перехватив беспилотник.

Испытания проводились на одном из полигонов в Израиле под руководством военных из Минобороны и представителей компании. Лазерный перехват должен дополнить систему противоракетной обороны Израиля, в которую входит "Железный купол", "Праща Давида" и "Хец".

[ + – ] Видео испытаний.

Напомним, в Израиле разместили "Железный купол" на территории всей страны из-за недавнего обострения с Палестиной.

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