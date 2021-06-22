"Дешево і сердито": в Ізраїлі провели випробування лазерної зброї проти БПЛА (відео)

Розробка повинна значно здешевити вартість перехоплень безпілотників, і доповнити існуючі протиракетні системи оборони по типу "Залізного купола".

Ізраїльська компанія Elbit Systems провела перші випробування системи перехоплення безпілотників за допомогою лазерної установки. Про це повідомляє ізраїльське видання Ctech by Calcalyst.

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Система розроблена в класі High-Power Laser Weapon System (Лазерна зброя високої потужності). Її розробляли на замовлення ізраїльського оборонного відомства. Лазерна установка дозволяє перехоплювати БПЛА на різних висотах і дальностях.

Серед переваг подібної технології — дешевизна, порівняно із запуском ракети або літака для перехоплення дронів. Лазер встановлюється прямо на борту літака. Під час випробувань розробка показала свою ефективність, перехопивши безпілотник.

Випробування проводилися на одному з полігонів у Ізраїлі під керівництвом військових з Міноборони і представників компанії. Лазерне перехоплення має доповнити систему протиракетної оборони Ізраїлю, в яку входить "Залізний купол", "Праща Давида" і "Хец".

[ + – ] Відео випробувань.

Нагадаємо, в Ізраїлі розмістили "Залізний купол" на території всієї країни через нещодавнє загострення з Палестиною.

Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін писав про новітню систему управління боєм в ЦАХАЛ, а також про північнокорейську зброю в руках у бойовиків ХАМАСу.