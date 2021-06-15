Ізраїль розмістив батареї "Залізний купол" по всій країні через загострення з Палестиною

Посольство США в Єрусалимі через можливу нову фазу війни в Ізраїлі заборонила поїздки своїм дипломатам у цей регіон.

Ізраїль підвищує заходи безпеки напередодні проведення маршу євреїв-ультранаціоналістів через Старе місто в Єрусалимі, який може спровокувати відновлення насильства, і розміщує батареї "Залізний купол" по всій країні.

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Про це пише місцеве видання Times of Israel.

За словами журналістів, марш ультранаціоналістів стане першим серйозним випробуванням, з яким зіткнеться новий уряд Ізраїлю після відставки Беньяміна Нетаньягу.

"Ситуація в палестинській сфері нестабільна, і ми готові до нового спалаху бойових дій", — йдеться в заяві ЦАГАЛу.

Як заявив начальник штабу армії оборони Ізраїлю Авів Кохаві, ЦАГАЛ у разі нової фази війни з Палестиною займе жорсткішу позицію щодо бойовиків ХАМАС.

Через можливу нову фазу війни в Ізраїлі ЦАГАЛ розмістив батареї ракет-перехоплювачів "Залізний купол" по всій країні та спрямував підкріплення на Західний берег. Поліцейські були приведені в стан підвищеної готовності, спрямувавши більше 2 000 офіцерів для охорони маршу євреїв-ультранаціоналістів у Єрусалимі.

Рух ХАМАС, зі свого боку, закликав палестинців протистояти "ізраїльським поселенцям" під час маршу, і попередив про насильство, якщо хода у Старому місті відбудеться.

"Марш із прапорами схожий на вибухівку, яка викличе займання нової кампанії із захисту Єрусалиму і мечеті Аль-Акса", — цитує видання представника ХАМАС Абд аль-Латіф Кану.

На тлі загроз і можливої нової війни в Ізраїлі, посольство США в Єрусалимі заборонило в'їзд своїм дипломатам і їхнім сім'ям у цей район.

"Державним службовцям США і членам їхніх сімей заборонений в'їзд у Старе місто Єрусалиму у вівторок, 15 червня. Громадяни США можуть враховувати це під час складання власних планів поїздок. Оскільки інциденти безпеки часто відбуваються без попередження, громадянам США наполегливо рекомендується зберігати пильність і вживати відповідних заходів для підвищення своєї обізнаності про безпеку", — заявили в посольстві США.

Раніше Фокус розповідав, що Маріуполь планує закупити ізраїльський "Залізний купол". Місцева влада вважає, що для визнання безпечними польоти над містом і запуску аеропорту, потрібно забезпечити надійний повітряний захист.

Також військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін писав, як працює ізраїльський "Залізний купол".