"Уже связались с производителем": Мариуполь планирует закупить израильский "Железный купол"

В мэрии считают, что для признания безопасными полеты над городом и запуска аэропорта, нужно обеспечить надежную воздушную защиту.

Заместитель мэра города Сергей Захаров заявил, что местные власти планируют закупить израильский "Железный купол". Об этом он рассказал в интервью для MRPL.CITY

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам зама, для открытия аэропорта в Мариуполе нужно, чтобы расстояние от зоны разграничения было больше 160 км, но по факту оно составляет около 40 км. Минобороны и международные сообщества пока не признают безопасным полеты в Мариуполь, поэтому город хочет приобрести "Железный купол" дабы обезопасить полеты.

"Например, один из самых известных — опыт Израиля. Там разрешены полеты, несмотря на то, что аэропорт находится в восьми километрах от буферной зоны. Для безопасности используют тактическую защитную систему "Железный купол". Такую практику можем перенять и мы. У нас уже есть наработки в этой плоскости, и мы осознаем, какие шаги необходимо предпринять", — заявил Зазахров.

Он добавил, что стоимость системы порядка 50 млн евро и город уже связался с израильской компанией для обсуждения вопроса размещения установок. В Мариуполь в конце месяца должна приехать делегация из Израиля для переговоров.

Напомним, военный аналитик Фокуса Игаль Левин писал, как работает израильский "Железный купол".

Во время обострения конфликта в Секторе Газа система показала себя крайне эффективно, сбив большую часть выпущенных ракет.