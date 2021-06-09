"Уже зв'язалися з виробником": Маріуполь планує закупити ізраїльський "Залізний купол"

У мерії вважають, що для визнання безпечними польотів над містом і запуску аеропорту, потрібно організувати надійний повітряний захист.

Заступник мера міста Сергій Захаров заявив, що місцева влада планує закупити ізраїльський "Залізний купол". Про це він розповів в інтерв'ю для MRPL.CITY

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За словами заступника, для відкриття аеропорту в Маріуполі потрібно, щоб відстань від зони розмежування була понад 160 км, але за фактом вона становить близько 40 км. Міноборони і міжнародні спільноти поки не визнають безпечним польоти до Маріуполя, тому місто хоче придбати "Залізний купол", щоб убезпечити польоти.

"Наприклад, один з найвідоміших — досвід Ізраїлю. Там дозволені польоти, незважаючи на те, що аеропорт розташований за вісім кілометрів від буферної зони. Для безпеки використовують тактичну захисну систему "Залізний купол". Таку практику можемо перейняти і ми. У нас уже є напрацювання в цій площині, і ми усвідомлюємо, які кроки необхідно зробити", — заявив Захаров.

Він додав, що вартість системи близько 50 млн євро і місто вже зв'язалося з ізраїльською компанією для обговорення питання розміщення установок. До Маріуполя в кінці місяця повинна приїхати делегація з Ізраїлю для переговорів.

Нагадаємо, військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін писав, як працює ізраїльський "Залізний купол".

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