Израиль разместил батареи "Железный купол" по всей стране из-за обострения с Палестиной

Посольство США в Иерусалиме из-за возможной новой фазы войны в Израиле запретила поездки своим дипломатам в этот регион.

Израиль повышает меры безопасности накануне проведения марша евреев-ультранационалистов через Старый город в Иерусалиме, который может спровоцировать возобновление насилия, и размещает батареи "Железный купол" по всей стране.

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Об этом пишет местное издание Times of Israel.

По словам журналистов, марш ультранационалистов станет первым серьезным испытанием, с которым столкнется новое правительство Израиля после отставки Беньямина Нетаньяху.

"Ситуация в палестинской сфере нестабильна, и мы готовы к новой вспышке боевых действий", — говорится в заявлении ЦАХАЛа.

Как заявил начальник штаба армии обороны Израиля Авив Кохави, ЦАХАЛ в случае новой фазы войны с Палестиной займет более жесткую позицию в отношении боевиков ХАМАС.

Из-за возможной новой фазы войны в Израиле ЦАХАЛ разместил батареи ракет-перехватчиков "Железный купол" по всей стране и направил подкрепление на Западный берег. Полицейские были приведены в состояние повышенной готовности, направив более 2000 офицеров для охраны марша евреев-ультранационалистов в Иерусалиме.

Движение ХАМАС, в свою очередь, призвало палестинцев противостоять "израильским поселенцам" во время марша, и предупредило о насилии, если шествие в Старом городе состоится.

"Марш с флагами подобен взрывчатке, которая вызовет возгорание новой кампании по защите Иерусалима и мечети Аль-Акса", — цитирует издание представителя ХАМАС Абд аль-Латиф Кану.

На фоне угроз и возможной новой войны в Израиле, посольство США в Иерусалиме запретило въезд своим дипломатам и их семьям в этот район.

"Государственным служащим США и членам их семей запрещен въезд в Старый город Иерусалима во вторник, 15 июня. Граждане США могут учитывать это при составлении собственных планов поездок. Поскольку инциденты безопасности часто происходят без предупреждения, гражданам США настоятельно рекомендуется сохранять бдительность и принимать соответствующие меры для повышения своей осведомленности о безопасности", — заявили посольстве США.

Ранее Фокус рассказывал, что Мариуполь планирует закупить израильский "Железный купол". Местные власти считают, что для признания безопасными полеты над городом и запуска аэропорта, нужно обеспечить надежную воздушную защиту.

Также военный аналитик Фокуса Игаль Левин писал, как работает израильский "Железный купол".