Турецкий беспилотник Akinci получил 900-килограммовые авиабомбы HKG-84 (фото)

Авиабомбу можно наводить по заранее определенным координатам по GPS или лазерным прицелом.

Ударный беспилотный летальный аппарат турецкой компании Bayraktar Akinci в качестве вооружения получил авиационную бомбу HKG-84. Об этом сообщает Defense Turkey.

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Авиабомба будет крепиться под фюзеляжем у БПЛА, а сама бомба — это модифицированная Mk-84. От стандартной она отличается наличием наводящейся лазерной системой наведения головки. Также есть возможность выпустить авиабомбу по заранее определенным координатам при помощи GPS.

[ + – ] Авиабомба HKG-84 Фото: wikimapia

Сообщается, что HKG-84 производится силами турецких предприятий, комплект пригоден для использования при любых погодных условиях.

Akinci — это новый беспилотник компании Bayraktar, который 19 мая прошел первые успешные летные испытания. На вооружение турецкой армии он должен поступить до конца 2021 года. Отметим, что в БПЛА устанавливают украинские двигатели Аи-450 от компании "Ивченко-Прогресс".

Напомним, "Антонов" разрабатывает конкурента турецких беспилотников "Горлиця-2", который должен конкурировать с турецкими БПЛА.

Отметим, что в Израиле провели испытания лазерного оружия против БПЛА. Разработка нацелена на удешевление стоимости перехвата одного беспилотника.