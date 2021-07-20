Надзвуковий і з українським двигуном: Туреччина показала новий ударний дрон (фото)

Новинка отримає двигун від "Мотор Січ", а управління буде частково відбуватися штучним інтелектом, здатним самостійно приймати деякі рішення.

Турецька компанія Baykar Makina показала зовнішній вигляд майбутнього ударного дрона, який отримає український двигун АІ-25 від "Мотор Січ". Про це повідомляється на сторінці підприємства у Twitter.

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Планується, що перший політ нового безпілотника відбудеться у 2023 році. Це стане новим кроком для Туреччини в безпілотній авіації. MİUS — Muharip İnsansız Uçak Sistemi (Бойовий безпілотний авіаційний комплекс).

Фото: Twitter \ Bayraktar

Як заявляє Халук Байрактар, MİUS — це амбітна мета для компанії Baykar. Наразі розробка на стадії концептуального проектування. Визначаються основні вимоги і потреби для розробки. Байрактар також підкреслив, що літальний апарат буде управлятися штучним інтелектом, який дозволить йому приймати деякі рішення самостійно.

Очікується, що MİUS буде літати на надзвуковій швидкості і на великих висотах. Уся розробка апарату відбувається силами Baykar Makina. Судячи з опублікованих рендерів, дрон зможе базуватися на універсальних десантних кораблях.

Як передає Defense Express, БПЛА буде мати такі характеристики:

Робоча висота — 12 км

Дальність польоту — необмежена завдяки мережі передачі даних SATCOM

Час роботи — 5 годин на повітрі

Швидкість — понад 900 км/год

Корисне навантаження — 1000 кг.

Фото: Twitter \ Bayraktar

Нагадаємо, у Туреччині Bayraktar Akinci з українськими двигунами встановив рекорд з висоти польоту. А пізніше піднявся в повітря з повним бойовим навантаженням. Перед цим Akinci провів добу в польоті, пролетівши понад 6 тисяч км.

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