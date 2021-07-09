У Туреччині Bayraktar Akinci з українськими двигунами встановив рекорд з висоти польоту (відео)

Ударний безпілотник провів у повітрі 25 годин і 46 хвилин, пролетівши 7507 км — це також найтриваліше льотне випробування для Akinci.

Турецький ударний безпілотник Bayraktar Akinci встановив національний рекорд, піднявшись у небо на 11 594 метри. Про це повідомляє Selçuk Bayraktar у Twitter.

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Як вказується в публікації, 8 липня Akinci побив рекорд максимальної висоти для Туреччини. При цьому Сельчук Байрактар фактично анонсував ще більшу висоту:

"Цікаво, коли він досягне висоти в 40 000 футів (12 192 метри) і побʼє власний рекорд?", — пише Bayraktar.

Нинішні польотні випробування тривали 25 годин і 46 хвилин. За цей час він пролетів 7507 кілометрів.

Як повідомляє aa.com, наразі БПЛА зробив уже 870 випробувальних і тренувальних польотів, загальний наліт становить 347 годин і 28 хвилин.

Перший політ безпілотника був здійснений ще у 2019 році. Як двигуни використовуються мотори Аі-450 української компанії "Івченко-прогрес".

Нагадаємо, 3 липня Akinci провів добу в польоті, за цей час він пролетів близько 6 тисяч км. Зазначимо, що Bayraktar Akinci отримав 900 кг авіабомбу HKG-84.

Також турецький дрон Songar провів бомбометання термобаричної бомби.