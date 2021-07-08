Туреччина під час випробувань скинула з безпілотника Songar термобаричну бомбу (відео)

Дрон здатний мати в озброєнні як стрілецьку зброю, так і систему для скидання бомб, в процесі випробувань він уразив ціль.

У Туреччині завершили чергові випробування безпілотного апарату Songar, здатного здійснювати бомбометання. Про це повідомляється на сторінці виробника припасів TÜBİTAK SAGE.

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Під час випробувань з безпілотника була скинута бомба, яка впала у виділеній зоні. Після дотику з поверхнею вона вибухнула. Повідомляється, що як бомба використовувався 82-мм снаряд Togan, розроблений Інститутом досліджень і розробок оборонної промисловості. Цей боєприпас є термобаричним, що означає більший вибуховий ефект, порівняно зі звичайними снарядами.

Безпілотник розробляється силами компанії AsisGuard, вперше його представили в 2019 році на виставці озброєння в Туреччині. Дрон можна озброювати як вогнепальною зброєю у вигляді кулемета або штурмової гвинтівки, так і з установкою для метання бомб.

Короткі характеристики БПЛА Songar:

вага — 25 кг;

дальність дії — 16 км;

висота польоту — 2,8 км;

денна та нічна камера.

Керування безпілотником відбувається за допомогою пульта. Заявлялося, що одним пультом можна керувати відразу декількома дронами.

Нагадаємо, Туреччина випробувала ударні БПЛА Bayraktar з українськими двигунами. Апарат перебував добу в польоті, пролетівши за цей час 6 000 км. Повідомлялося, що Туреччина планує закупити бойових роботів для своєї армії. У тендері беруть участь 4 компанії.

Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін написав статтю про те, чому війна — це більше не дуель, а полювання на людей.