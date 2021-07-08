Турция в ходе испытаний сбросила с беспилотника Songar термобарическую бомбу (видео)

Дрон способен иметь в качестве вооружения как стрелковое оружие, так и систему для сброса бомб, в ходе испытаний он поразил цель.

В Турции завершили очередные испытания беспилотного аппарата Songar, способного производить бомбометания. Об этом сообщается на странице производителя припасов TÜBİTAK SAGE.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В ходе испытаний с беспилотника была выброшена бомба, которая упала в выделенной зоне. При прикосновении с поверхностью она взорвалась. Сообщается, что в качестве бомбы использовался 82-мм снаряд Togan, разработанный Институтом исследований и разработок оборонной промышленности. Данный боеприпас является термобарическим, что означает больший взрывной эффект, в сравнении с обычными снарядами.

Беспилотник разрабатывается силами компании AsisGuard, впервые его представили в 2019 году на выставке вооружения в Турции. Дрон можно вооружать как огнестрельным оружием в виде пулемета или штурмовой винтовки, так и с установкой для метания бомб.

Краткие характеристики БПЛА Songar:

Вес — 25 кг

Дальность действия — 16 км

Высота полета — 2,8 км

Дневная и ночная камера

Управление беспилотником происходит при помощи пульта. Заявлялось, что одним пультом можно управлять сразу несколькими дронами.

Напомним, Турция испытала ударные БПЛА Bayraktar с украинскими двигателями. Аппарат находился сутки в полете, пролетев за это время 6000 км. Сообщалось, что Турция планирует закупить боевых роботов для своей армии. В тендере участвует 4 компании.

Военный аналитик Фокуса Игаль Левин написал статью о том, почему война — это больше не дуэль, а охота на людей.