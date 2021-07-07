Мобильные, автономные и смертоносные. Каких боевых роботов закупит турецкая армия (фото)

На тендер претендует 4 компании, среди которых лидер оборонного комплекса компания Aselsan. Все они выполнены в одном классе, но со своими особенностями.

Турция объявила тендер на покупку беспилотных роботов в армию. На контракт претендуют 4 производителя: Aselsan, Havelsan, Best Group и Elektroland Defense. Об этом сообщает издание о военных разработках C4ISR.NET.

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Турецкое агентство по оборонным закупкам заявило о выходе на финальную стадию конкурса. Все участники тендера провели огневые испытания своих роботов из 7,62-мм пулеметов. Завершится конкурс должен в августе 2021 года.

Боевых роботов будут оценивать по 5 критериям:

Общая оценка Мобильность Автономность Стрельба Характеристики

Более детального описания критериев нет в силу конфиденциальности данной информации. Как сообщили изданию один из участников конкурса, Турция может закупить более одной платформы, чтобы обеспечить массовое производство подобной продукции в стране.

Barkan от компании Havelsan

[ + – ] Barkan Фото: скриншот

Разработка весит около 500 кг, может связываться с БПЛА в воздухе. Акцент делается на дистанционном управлении вооружением и датчиках для передачи данных.

Fedai (телохранитель) от Best Group

[ + – ] Fedai Фото: Turkey's Presidency of Defence Industries

Робот весит около 400 кг. Он способен перемещаться со скоростью до 10 км/ч. Разработка может буксировать дополнительные 400 кг. Имеет гиростабилизированную систему, которая может нести 7,62мм пушку.

Hancer от Electroland Defense

[ + – ] Hancer Фото: Turkey's Presidency of Defence Industries

Разработка имеет полезную нагрузку в 500кг, способен работать в 1,5 км от оператора. Благодаря конструкции может подниматься на 60 градусный подъем. Вместо 7,62 мм пулемета способен иметь на вооружении 40-мм гранатометы.

Aselsan Aslan (Лев)

Крупнейший оборонный концерн в Турции представил систему, которая также имеет 7,62-мм пулемет. Дроном можно управлять через спутник. Других подробностей о разработке на данный момент нет, заявляется, что он аналогичен конкурентам.

[ + – ] Aslan Фото: armytimes.com

Напомним, Минобороны Украины планирует закупить боевые дроны для армии. В скором времени будет объявлен конкурс. Отметим, Турция провела испытания ударного беспилотника Akinci Bayraktar с украинскими двигателями. Он пролетел в воздухе 6000 км без приземления.

Военный аналитик Фокуса Игаль Левин писал о новом боевом роботе "Ягуар", который разработали в Израиле.