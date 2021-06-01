Минобороны закупит для армии украинские боевые дроны (фото, видео)

Сперва будет объявлен конкурс для сравнения характеристик дронов, по его итогам и будет составлен контракт для поставки партии боевых машин в ВСУ.

Министерство обороны Украины сформировали требования к наземному боевому дрону, который, после проведения сравнительных испытаний, поступит на вооружение армии. Об этом сообщает Defense Express, которые взяли комментарий у замминистра обороны Александра Миронюка.

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Как сообщил чиновник, отечественные предприятия предлагают достойные разработки, которые способны усилить Вооруженные силы.

[ + – ] Дрон Ironclad производства Ribineers Фото: Defense Express

"Выбор между разработками будет сделан по результатам сравнительных госиспытаний. В ближайшее время будет объявлен открытый конкурс, к которому мы предложим присоединиться украинским разработчикам. Минобороны сформировало тактико-техническое задание и оно будет одновременно выдано всем разработчикам", — заявил Миронюк.

Он добавил, что победитель конкурса получит контракт для поставок дрона в Вооруженные силы Украины.

[ + – ] Показ дронов для десанта.

Напомним, в конце мая десантникам продемонстрировали возможности украинских боевых дронов и платформ. Среди новинок были модели, которые вооружались пулеметами 12,7 мм калибром или же 7х62,54. Они обладают запасом хода от 50 до 250 км, в зависимости от модели. Все новинки имеют модульную конструкцию, что позволяет их модернизировать в зависимости от требований военных.

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