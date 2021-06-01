Міноборони закупить для армії українські бойові дрони (фото, відео)

Спершу буде оголошений конкурс для порівняння характеристик дронів, за його підсумками та буде складено контракт для надходження партії бойових машин у ЗСУ.

Міністерство оборони України сформувало вимоги до наземного бойового дрона, який, після проведення порівняльних випробувань, надійде на озброєння армії. Про це повідомляє Defense Express, які взяли коментар у заступника міністра оборони Олександра Миронюка.

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Як повідомив чиновник, вітчизняні підприємства пропонують гідні розробки, які здатні посилити Збройні сили.

[ + – ] Дрон Ironclad виробництва Ribineers Фото: Defense Express

"Вибір між розробками буде зроблений за результатами порівняльних держвипробувань. Найближчим часом буде оголошено відкритий конкурс, до якого ми запропонуємо приєднатися українським розробникам. Міноборони сформувало тактично-технічне завдання і воно буде одночасно видане всім розробникам", — заявив Миронюк.

Він додав, що переможець конкурсу отримає контракт для поставок дрона в Збройні сили України.

[ + – ] Показ дронів для десанту.

Нагадаємо, в кінці травня десантникам продемонстрували можливості українських бойових дронів і платформ. Серед новинок були моделі, які озброювалися кулеметами 12,7 мм калібром або ж 7х62,54. Вони володіють запасом ходу від 50 до 250 км, залежно від моделі. Всі новинки мають модульну конструкцію, що дозволяє їх модернізувати залежно від вимог військових.

Зазначимо, що у звіті ООН вперше був зафіксований випадок, коли бойовий робот вбив людину без втручання оператора.

Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін писав про новий бойовий робот "Ягуар", який розробили в Ізраїлі.