Міноборони закупить для армії українські бойові дрони (фото, відео)
Спершу буде оголошений конкурс для порівняння характеристик дронів, за його підсумками та буде складено контракт для надходження партії бойових машин у ЗСУ.
Міністерство оборони України сформувало вимоги до наземного бойового дрона, який, після проведення порівняльних випробувань, надійде на озброєння армії. Про це повідомляє Defense Express, які взяли коментар у заступника міністра оборони Олександра Миронюка.
Як повідомив чиновник, вітчизняні підприємства пропонують гідні розробки, які здатні посилити Збройні сили.
"Вибір між розробками буде зроблений за результатами порівняльних держвипробувань. Найближчим часом буде оголошено відкритий конкурс, до якого ми запропонуємо приєднатися українським розробникам. Міноборони сформувало тактично-технічне завдання і воно буде одночасно видане всім розробникам", — заявив Миронюк.
Він додав, що переможець конкурсу отримає контракт для поставок дрона в Збройні сили України.
Нагадаємо, в кінці травня десантникам продемонстрували можливості українських бойових дронів і платформ. Серед новинок були моделі, які озброювалися кулеметами 12,7 мм калібром або ж 7х62,54. Вони володіють запасом ходу від 50 до 250 км, залежно від моделі. Всі новинки мають модульну конструкцію, що дозволяє їх модернізувати залежно від вимог військових.
Зазначимо, що у звіті ООН вперше був зафіксований випадок, коли бойовий робот вбив людину без втручання оператора.
Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін писав про новий бойовий робот "Ягуар", який розробили в Ізраїлі.