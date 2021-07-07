Мобільні, автономні та смертоносні. Яких бойових роботів закупить турецька армія (фото)
На тендер претендують 4 компанії, серед яких лідер оборонного комплексу компанія Aselsan. Усі вони виконані в одному класі, але зі своїми особливостями.
Туреччина оголосила тендер на покупку безпілотних роботів в армію. На контракт претендують 4 виробники: Aselsan, Havelsan, Best Group та Elektroland Defense. Про це повідомляє видання про військові розробки C4ISR.NET.
Турецьке агентство з оборонних закупівель заявило про вихід на фінальну стадію конкурсу. Усі учасники тендеру провели вогневі випробування своїх роботів із 7,62-мм кулеметів. Завершитися конкурс повинен у серпні 2021 року.
Бойових роботів оцінюватимуть за 5 критеріями:
- Загальна оцінка
- Мобільність
- Автономність
- Стрільба
- Характеристики
Більш детального опису критеріїв немає через конфіденційність цієї інформації. Як повідомили виданню один з учасників конкурсу, Туреччина може закупити більше однієї платформи, щоб забезпечити масове виробництво подібної продукції в країні.
Barkan від компанії Havelsan
Розробка важить приблизно 500 кг, може звʼязуватися з БПЛА в повітрі. Акцент робиться на дистанційному управлінні озброєнням і датчиках для передавання даних.
Fedai (охоронець) від Best Group
Робот важить майже 400 кг. Він здатний переміщатися зі швидкістю до 10 км/год. Розробка може буксирувати додаткові 400 кг. Має гіростабілізовану систему, яка може нести 7,62 мм гармату.
Hancer від Electroland Defense
Розробка має корисне навантаження 500 кг, здатна працювати в 1,5 км від оператора. Завдяки конструкції може підніматися на 60 градусний підйом. Замість 7,62 мм кулемета здатний мати на озброєнні 40-мм гранатомети.
Aselsan Aslan (Лев)
Найбільший оборонний концерн у Туреччині представив систему, яка також має 7,62-мм кулемет. Дроном можна керувати через супутник. Інших подробиць про розробку наразі немає, заявляється, що він подібний до конкурентів.
Нагадаємо, Міноборони України планує закупити бойові дрони для армії. Незабаром буде оголошений конкурс. Зазначимо, Туреччина провела випробування ударного безпілотника Akinci Bayraktar з українськими двигунами. Він пролетів у повітрі 6 000 км без приземлення.
Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін писав про нового бойового робота "Ягуар", який розробили в Ізраїлі.