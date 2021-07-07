Мобільні, автономні та смертоносні. Яких бойових роботів закупить турецька армія (фото)

На тендер претендують 4 компанії, серед яких лідер оборонного комплексу компанія Aselsan. Усі вони виконані в одному класі, але зі своїми особливостями.

Туреччина оголосила тендер на покупку безпілотних роботів в армію. На контракт претендують 4 виробники: Aselsan, Havelsan, Best Group та Elektroland Defense. Про це повідомляє видання про військові розробки C4ISR.NET.

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Турецьке агентство з оборонних закупівель заявило про вихід на фінальну стадію конкурсу. Усі учасники тендеру провели вогневі випробування своїх роботів із 7,62-мм кулеметів. Завершитися конкурс повинен у серпні 2021 року.

Бойових роботів оцінюватимуть за 5 критеріями:

Загальна оцінка Мобільність Автономність Стрільба Характеристики

Більш детального опису критеріїв немає через конфіденційність цієї інформації. Як повідомили виданню один з учасників конкурсу, Туреччина може закупити більше однієї платформи, щоб забезпечити масове виробництво подібної продукції в країні.

Barkan від компанії Havelsan

[ + – ] Barkan Фото: скриншот

Розробка важить приблизно 500 кг, може звʼязуватися з БПЛА в повітрі. Акцент робиться на дистанційному управлінні озброєнням і датчиках для передавання даних.

Fedai (охоронець) від Best Group

[ + – ] Fedai Фото: Turkey's Presidency of Defence Industries

Робот важить майже 400 кг. Він здатний переміщатися зі швидкістю до 10 км/год. Розробка може буксирувати додаткові 400 кг. Має гіростабілізовану систему, яка може нести 7,62 мм гармату.

Hancer від Electroland Defense

[ + – ] Hancer Фото: Turkey's Presidency of Defence Industries

Розробка має корисне навантаження 500 кг, здатна працювати в 1,5 км від оператора. Завдяки конструкції може підніматися на 60 градусний підйом. Замість 7,62 мм кулемета здатний мати на озброєнні 40-мм гранатомети.

Aselsan Aslan (Лев)

Найбільший оборонний концерн у Туреччині представив систему, яка також має 7,62-мм кулемет. Дроном можна керувати через супутник. Інших подробиць про розробку наразі немає, заявляється, що він подібний до конкурентів.

[ + – ] Aslan Фото: armytimes.com

Нагадаємо, Міноборони України планує закупити бойові дрони для армії. Незабаром буде оголошений конкурс. Зазначимо, Туреччина провела випробування ударного безпілотника Akinci Bayraktar з українськими двигунами. Він пролетів у повітрі 6 000 км без приземлення.

Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін писав про нового бойового робота "Ягуар", який розробили в Ізраїлі.