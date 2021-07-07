Хищники и жертвы. Почему война — это больше не дуэль, а охота на людей

Классическое определение войны по Клаузевицу — это дуэль. Война, будучи продолжением политики насильствеными методами, все больше уходит со сцены реальности и на смену ей приходит новая реальность — реальность охотников и жертв.

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Не просто так один из дронов США носит название Predator, то есть "Хищник". Не просто так главная концепция Армии обороны Израиля, это охота, нахождение цели и уничтожение ее. О честной войне лицом к лицу речи не идет. Современная система управления войсками Армии обороны Израиля называется "Цаяд", то есть, "Охотник".

Впрочем, упомянутые дроны Predator и его развитие Reaper тоже рассчитаны не на справедливую войну. Те, против кого их применяют, как правило, ответить могут только уклонением (тактика, которой пойдет речь дальше).

Израиль тоже использует дроны-хищники. Это знаменитые ударные дроны-камикадзе и не просто так один из них носит имя "Гарпия", что с греческого переводится как хищница. И снова мы видим, что единственное, что могут противопоставить палестинские боевики в этом случае, это уход под землю и избегание видимости. То есть снова — уклонение.

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Уклонение это основной прием как палестинских боевиков, так и инсургентов Ирака, Сирии, Афганистана, стран Африки, герилий Азии и Латинской америки. Сегодня мы имеем дело с качественно новым измерением — противостоянием поиска и уклонения.

Бурное развитие технологий создало сегодня страшное и разрушительное оружие. Бомбы и ракеты достигли своего пика возможности нанесения урона. Технологии позволяют доставлять даже обычные снаряды с большой скоростью развертывания и с максимальной точностью. Остается главное слабое звено — это системы поиска и обнаружения. То, что называется в израильской военной доктрине "закрытие циклов".

То есть, время с момента обнаружения до момента уничтожения цели. Именно на это брошены сегодня все усилия самых сильных армий в мире. Именно это интересует сегодня США и именно это разрабатывают в Армии обороны Израиля. Главным достижением последней операции в секторе Газа стали не новые ракеты или снаряды, а система вычисления командиров боевиков под названием "Химера".

"Химера" позволяет вычислять командиров на поле боя, вплоть до их точного местоположения. Уже после этого по ним наносят удар с целью уничтожения. Никто не знает, как именно "Химера" работает. Эта система максимально засекречена. Но скорее всего это некая нейросеть, которая определяет командиров по интенсивности переговоров по средствам связи.

Если вы бедный и у вас нет денег на такие сложные системы и нет грамотных и компетентных кадров, способных работать с такими системами, то вы никогда не сможете стать охотником, вы обречены быть жертвой. И логика жертвы это не щит, ведь от точного и разрушительного оружия нет щита. Логикой жертвы становиться уклонение.

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Современная война это сценарий охоты на человека. В этой логике есть хищник (богатые страны с богатыми развитыми армиями) и есть жертва (комбатант бедных стран или квазистран). И, конечно же, когда мы говорим о бедности жертвы, то это всегда относительно военного могущества хищника.

Так, Турция беднее, чем США, но богаче, чем Сирия Асада. Последняя беднее Турции, но богаче, чем исламисты в самой Сирии. И так во всем.

Абсолютных величин нет, но зато есть новая логика. В этой новой логике больше нет места дуэли, есть место только охоте за людьми.

Охотой оператора дрона за людьми никого не удивить, однако на смену им приходят системы, способные вести охоту самостоятельно, без участия оператора (помимо момента запуска системы в зону работы, а точнее охоты) . Например, турецкие дроны-камикадзе Kargu. К слову, они способны работать в стае и даже роем.

Во время охоты жертва всегда старается избежать захвата. Уклонение — это и есть самое главное в понимании логики войны против сильного. Если вы слабый, то у вас остаются только два алгоритма действия: либо блефовать и строить из себя сильного, либо признать факт того, что вы слабы. Вскрытие блефа при этом может стоить очень дорого. И да платить придется не только деньгами, но и кровью солдат и мирных жителей.

Признание же того, что ты слаб, позволяет с одной стороны максимально рационально оценить возможности и ситуацию, а с другой — не оставляет ничего иного, кроме как логики уклонения, постоянного избегания захвата. Нам нужно перестать готовится к войнам, как к предстоящей дуэли. Это анахронизм. Пришло время готовится к охоте систем на человека. И если вы в этом сценарии — человек, то готовится хорошо.