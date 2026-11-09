Цена жертвоприношения для РФ: хакеры открыли реальное число убитых на войне россиян
Благодаря хакерской атаке на базу данных Росстата стало известно реальное число российских жертв на украинских фронтах. Получается, что на сегодняшний день их уже не менее 450 тысяч, а к концу года это число может вырасти до 600 тысяч...
Цена жертвоприношения: хакерские группировки Silent Crow и "Киберпартизаны BY" взломали базу данных Росстата.
Полученные данные показали количество уничтоженных в Украине российских солдат, по состоянию на август текущего года официально учтенных в статистике. Согласно этим данным, РФ потеряла убитыми не менее 450 100 своих граждан. В данную статистику не входят пропавшие без вести, а также боевики из ОРДЛО и иностранные наемники.
При этом хакеры отмечают задержку в публикации данных: через месяц официально признается смерть только 26%, через полгода с момента смерти фиксируется 69%, а через год — уже 99%.
Таким образом, за текущий год пока известно только о 39 296 смертях, а за прошлый, где база куда более полная — 182 264.
По подсчетам хакеров, к концу года российские потери могут дойти до почти 600 000 человек убитыми, однако данные о них будут попадать в статистику с задержкой.
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