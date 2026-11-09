Цена жертвоприношения для РФ: хакеры открыли реальное число убитых на войне россиян

Цена жертвоприношения: хакерские группировки Silent Crow и "Киберпартизаны BY" взломали базу данных Росстата.

Полученные данные показали количество уничтоженных в Украине российских солдат, по состоянию на август текущего года официально учтенных в статистике. Согласно этим данным, РФ потеряла убитыми не менее 450 100 своих граждан. В данную статистику не входят пропавшие без вести, а также боевики из ОРДЛО и иностранные наемники.

При этом хакеры отмечают задержку в публикации данных: через месяц официально признается смерть только 26%, через полгода с момента смерти фиксируется 69%, а через год — уже 99%.

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Таким образом, за текущий год пока известно только о 39 296 смертях, а за прошлый, где база куда более полная — 182 264.

По подсчетам хакеров, к концу года российские потери могут дойти до почти 600 000 человек убитыми, однако данные о них будут попадать в статистику с задержкой.

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