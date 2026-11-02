Более 54 тысяч за месяц: потери личного состава РФ побили рекорд с начала войны

Второй месяц подряд российская армия теряет в Украине больше территории, чем захватывает: в октябре чистые потери превысили 27 квадратных километров. В то же время потери личного состава в убитых и тяжелораненых, по подсчетам ISW на основе данных Генштаба, стали самыми большими за всю эту большую войну.

Октябрь 2026 года стал для российской армии вторым месяцем подряд, когда она потеряла в Украине больше территории, чем захватила. Такие подсчёты приводит Институт изучения войны.

По данным аналитиков, россияне заняли 139,85 кв. км и при этом потеряли 167,14 кв. км — то есть чистый минус составляет 27,29 кв. км, или в среднем 0,88 кв. км ежедневно. Если же учитывать ещё и инфильтрацию, когда противник проникает на территорию, но не удерживает её, чистые потери возрастают до 76,38 кв. км — примерно 2,46 кв. км в сутки.

Врагу удалось продвинуться лишь в Сумской и Запорожской областях, тогда как на остальных участках фронта, в частности в Донецкой области, он терял территории. За месяц россияне захватили десять населенных пунктов общей площадью 5,86 кв. км, в то время как украинские войска освободили или очистили от диверсантов одиннадцать населенных пунктов площадью 3,24 кв. км.

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Октябрь принес оккупантам самые большие месячные потери личного состава за всю войну. По данным Генерального штаба ВСУ, которые приводит ISW, россияне потеряли 54 400 человек убитыми или тяжело ранеными. Это уже четвертый месяц подряд, когда этот показатель превышает 40 тысяч.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди отметил, что наибольшие потери враг понес на Добропольском, Александровском и Гуляйпольском направлениях.

Аналитики связывают эти цифры с изменением подхода Москвы к войне.

"Российские войска продолжают нести значительные потери личного состава, теряя позиции, при этом Россия продолжает набирать меньше солдат, чем требуется для восполнения этих потерь. Эти факторы, вероятно, объясняют обращение президента России Владимира Путина к новой теории победы, которая опирается на использование баллистических ракет дальнего радиуса действия и реактивных беспилотников, чтобы заставить Украину капитулировать в течение зимы", – отметили в ISW.

На большей части линии фронта российская армия, по оценке института, утратила инициативу и наступательные возможности. Она удерживает её лишь непосредственно у Доброполья в Донецкой области, где сосредоточила основную часть наступательных операций. Зато украинские войска перехватили инициативу на Купянском, Лиманском и Александровском направлениях.

Ранее сообщалось, что безвозвратные человеческие потери России с начала полномасштабного вторжения могут составить от 374 до 770 тысяч военнослужащих. Такой диапазон дают различные оценки. Вместе с ранеными совокупные потери противника могут достигать нескольких миллионов.

Также сообщалось, что на военном аэродроме "Мариновка" в Волгоградской области, по предварительным данным, были уничтожены два истребителя Су-34. Имеется также информация о гибели двух военнослужащих и ранении ещё двух.