Понад 54 тисячі за місяць: втрати особового складу РФ побили рекорд з початку війни

Другий місяць поспіль російська армія втрачає в Україні більше території, ніж здобуває: у жовтні чисті втрати перевищили 27 квадратних кілометрів. Водночас втрати особового складу вбитими та тяжко пораненими, за підрахунками ISW на основі даних Генштабу, стали найбільшими за всю велику війну.

Жовтень 2026 року став для російської армії другим місяцем поспіль, коли вона втратила в Україні більше території, ніж здобула. Такі підрахунки наводить Інститут вивчення війни.

За даними аналітиків, росіяни зайняли 139,85 кв. км і водночас утратили 167,14 кв. км – тобто чистий мінус становить 27,29 кв. км, або в середньому 0,88 кв. км щодня. Якщо ж враховувати ще й інфільтрацію, коли противник проникає на територію, але не втримує її, чисті втрати зростають до 76,38 кв. км – приблизно 2,46 кв. км на добу.

Просунутися ворогові вдалося лише в Сумській і Запорізькій областях, тоді як на решті ділянок фронту, зокрема в Донецькій області, він територію втрачав. За місяць росіяни захопили десять населених пунктів загальною площею 5,86 кв. км, натомість українські війська звільнили або очистили від диверсантів одинадцять населених пунктів площею 3,24 кв. км.

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Жовтень приніс окупантам найбільші місячні втрати особового складу за всю війну. За даними Генерального штабу ЗСУ, які наводить ISW, росіяни втратили 54 400 людей убитими або важко пораненими. Це вже четвертий місяць підряд, коли показник перевищує 40 тисяч.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді зазначив, що найбільших втрат ворог зазнав на Добропільському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

Аналітики пов'язують із цими цифрами зміну підходу Москви до війни.

"Російські війська продовжують зазнавати значних втрат особового складу, втрачаючи позиції, при цьому Росії продовжує набирати менше солдатів, ніж потрібно для заміщення цих втрат. Ці фактори, ймовірно, пояснюють поворот президента Росії Володимира Путіна до нової теорії перемоги, яка спирається на використання балістичних ракет далекого радіусу дії та реактивних безпілотників, щоб змусити Україну капітулювати протягом зими", – зазначили в ISW.

На більшій частині лінії фронту російська армія, за оцінкою інституту, втратила ініціативу та наступальні можливості. Утримує вона її лише безпосередньо біля Добропілля на Донеччині, де зосередила основну частину наступальних операцій. Натомість українські війська перебрали ініціативу на Куп'янському, Лиманському та Олександрівському напрямках.

Раніше повідомлялося, що безповоротні людські втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення можуть становити від 374 до 770 тисяч військовослужбовців. Такий діапазон дають різні оцінки. Разом із пораненими сукупні втрати ворога можуть досягати кількох мільйонів.

Також повідомлялося, що на військовому аеродромі "Мариновка" у Волгоградській області, за попередніми даними, знищено два винищувачі Су-34. Є також інформація про загибель двох військовослужбовців і поранення ще двох.