Росія могла втратити два винищувачі Су-34 на аеродромі у Волгоградській області

На військовому аеродромі "Мариновка" у Волгоградській області РФ, за попередніми даними, знищено два винищувачі Су-34. Також повідомляється про загибель двох військовослужбовців і поранення ще двох.

Про удар 29 жовтня 2026 року повідомив журналіст та військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, прикріпивши супутниковий знімок.

За його даними, атаки зазнав військовий аеродром "Мариновка", розташований у населеному пункті Октябрьский.

Супутниковий знімок аеродрому Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

Стверджується, що внаслідок удару знищено два літаки Су-34. Аеродром використовує 11-й змішаний авіаційний полк.

За інформацією анонімного російського каналу, двоє військовослужбовців полку загинули, ще двоє дістали поранення. Водночас інформація про втрату літаків потребує перевірки.

Аеродром "Мариновка" у Волгоградській області Росії використовують для базування військової авіації, зокрема літаків Су-34, Су-24М і розвідувальних Су-24МР. За даними українського військового порталу Мілітарний, на летовищі базується 11-й змішаний авіаційний полк, сформований у 2015 році. Він має розвідувальну та бомбардувальну авіаційні ескадрильї.

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За інформацією американського аналітичного центру CNA, полк забезпечує розвідувальні можливості для авіаційної дивізії та вищого командування.

Нагадаємо, 15 жовтня українські військові атакували аеродром "Борисоглєбськ" у Воронезькій області РФ. Перші повідомлення про вибухи в районі летовища з’явилися у Telegram-каналі Exilenova+. Місцева влада оголосила ракетну небезпеку, а в пабліках повідомляли про можливе застосування українських крилатих ракет "Фламінго".

Командування ВМС ЗСУ підтвердило удар по аеродрому. За його даними, було знищено шість винищувачів-бомбардувальників Су-34, які Росія використовує для ударів по позиціях Сил оборони та прифронтових містах.

Пізніше аналіз супутникових знімків дав підстави аналітикам стверджувати, що внаслідок атаки знищено щонайменше чотири літаки. Російські військові блогери, зі свого боку, заперечували ці повідомлення.