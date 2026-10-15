Щонайменше 4 борти: у мережі показали фото наслідків удару по аеродрому "Борисоглєбськ" (фото)
Вночі 15 жовтня за допомогою берегового ракетного комплексу "Нептун" Військово-морські сили України завдали удару по військовому аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області РФ.
За два дні до удару в районі, куди влучили українські ракети, було зафіксовано шість винищувачів-бомбардувальників Су-34М, якими ворог обстрілює прифронтові регіони.
Після того, як ВМС ЗСУ підтвердили удар, аналітики OSINT-спільноти AviVector оприлюднили перший супутниковий знімок із наслідками.
На кадрі видно, що пошкоджено стоянки винищувачів-бомбардувальників, а також можна розгледіти уламки літаків.
Українські військові повідомляли про знищення шести бортів. Анонімний моніторинговий канал Exilenova+, проаналізувавши кадр, зазначає, що, ймовірно, чотири літаки знищено повністю, а ще два — суттєво пошкоджено.
У свою чергу, Z-блогери активно спростовують цю інформацію, запевняючи, що повідомлення про уражені Су-34 — фейк.
"Борисоглєбськ" — це військовий аеродром у Воронезькій області, де, крім Су-34М, які обстрілюють Україну касетними боєприпасами та керованими авіабомбами, також базуються літаки Су-35С і Су-30СМ, навчально-бойові літаки Як-130 та штурмовики Су-25.
Про те, що на аеродром було здійснено атаку, стало відомо сьогодні вранці. У мережі з’явилися кадри палаючого об’єкта. Спочатку повідомлялося, що туди були випущені ракети "Фламінго", але пізніше ВМС ЗСУ повідомили про "Нептуни".
Нагадаємо, на початку жовтня у Воронезькій області Су-35 під час переслідування українських дронів міг випадково знищити власний вертоліт Мі-8 разом з екіпажем.
Також повідомлялося, що в Амурській області сталася аварія військового літака, внаслідок якої загинули шестеро людей. Він розбився вночі неподалік від села Красноярово, а російські джерела називали попередньою причиною катастрофи вибух палива на борту.