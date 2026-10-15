Атака на Борисоглєбськ: українські ВМС завдали удару "Нептуном" по шести Су-34

У ніч на 15 жовтня Збройні сили України атакували військовий аеродром "Борисоглібськ" у Воронезькій області РФ.

Військово-морські сили ЗСУ підтвердили удар і повідомили, що в результаті атаки було вражено шість ворожих бомбардувальників Су-34М.

Також пошкоджено технічне обладнання для забезпечення польотів авіації; зафіксовано повторні вибухи та пожежу на території аеродрому

Удари завдані за допомогою берегового ракетного комплексу "Нептун".

У ВМС ЗСУ зазначили, що Су-34М здатні нести одночасно кілька керованих і фугасних авіабомб, ракети різного типу, і є одним із ключових засобів російської авіації для нанесення ударів керованими авіабомбами по позиціях Сил оборони України та прифронтових населених пунктах.

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"Знищення ворожих Су-34М суттєво послаблює авіаційний потенціал противника та зменшує інтенсивність застосування тактичної авіації на відповідних ділянках фронту", — зазначили у командуванні.

Раніше українські засоби ураження вже завдавали ударів по аеродрому "Борисоглібськ", з якого злітають Су-34 для нанесення ударів по Сумській та Чернігівській областях, а також по лінії фронту на сході.

Нагадаємо, що ще відомо про сьогоднішню атаку ЗСУ на військовий аеродром росіян.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський анонсував нові удари по НПЗ у РФ після того, як Кремль відмовився дотримуватися "енергетичного перемир’я".