"З нас досить": Зеленський заявив, що Україна відновить удари по НПЗ Росії, — FT

З огляду на те, що Росія не дотримується "енергетичного перемир’я", оголошеного президентом США Дональдом Трампом, український лідер Володимир Зеленський анонсував нові удари по РФ.

Україна відновить удари по російських нафтопереробних заводах у відповідь на смертоносні атаки з боку Москви, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю газеті Financial Times.

"Заборона скасована. З нас досить", — сказав він.

Це рішення було ухвалено після того, як між Києвом і Вашингтоном розгорівся скандал через обмеження доступу до супутникових технологій компанії SpaceX.

Зеленський назвав такий крок помилкою та закликав Ілона Маска відновити повноцінну роботу Starlink на фронті, на що той відповів, що це залежить не від нього, а потім у X взагалі написав, що президенту України час піти, оскільки він не зміг зупинити війну.

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У інтерв’ю FT Зеленський зазначив, що призупиняв удари по об’єктах енергетичної інфраструктури на три дні, аби дотриматися "енергетичного перемир’я", запропонованого Трампом 11 жовтня, однак Москва продовжила атакувати українську енергетичну інфраструктуру.

За його словами, американські військові попередили українських колег про блокування розвідданих у разі продовження ударів, а щодо проблем із Starlink, то президент назвав обмеження доступу до супутникового зв’язку не технічною несправністю, а "волею".

Останніми днями російські ЗМІ повідомляли про атаки українських безпілотників на низку нафтопереробних заводів. Зокрема, 14 жовтня з’явилася інформація про удари по підприємствах у Саратовській та Рязанській областях. Українська сторона назвала ці повідомлення неправдивими, пише Bloomberg.

Володимир Зеленський вважає угоду щодо дизельного палива небезпечним прецедентом.

"Між США та Росією відбуваються цікаві події. Питання в тому, коли відбудеться наступна угода? Можливо, це буде газ. Швидше за все, це буде саме газ", — зазначив він.

Нагадаємо, Трамп виправдав удари РФ по Україні. 13 жовтня він заявив, що Вашингтон має намір "змусити" Україну та Росію укласти мирну угоду.

Також повідомлялося, які ризики чекають на Зеленського після суперечки зі США.