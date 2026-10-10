Трамп дозволив постачання російського палива: перший танкер із дизелем уже біля берегів США

Танкер, який вийшов із російського порту 22 вересня, вже практично досяг берегів Америки. Він прямував до США ще до офіційного дозволу Дональда Трампа.

Перша російська партія дизельного палива прибуде до американського Вілмінгтона менш ніж через 24 години після оголошення угоди. Про це повідомляє OSINT-аналітик The Intel Frog.

За інформацією дослідника відкритих даних, судно Minerva Zen відпливло з Санкт-Петербурга 22 вересня і, судячи з усього, весь час прямувало до східного узбережжя США.

У свою чергу аналітик з питань судноплавства та "тіньового флоту" Мішель Візе Бокманн, посилаючись на розвідувальну компанію Windward, зазначає, що Управління з контролю за іноземними активами лише вчора видало тимчасову ліцензію на імпорт російського дизельного палива, яка діятиме до квітня 2027 року, а перше судно з дизелем із РФ має прибути до східного узбережжя США вже приблизно через 48–72 години.

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Маршрут судна "Minerva Zen" з РФ Фото: з відкритих джерел

У танкер завантажили приблизно 280 000 барелів дизельного палива.

Шестимісячна ліцензія свідчить про те, що відновлення свободи судноплавства в Ормузькій протоці найближчим часом не передбачається, вважає аналітик.

Minerva Zen

Minerva Zen у Канаді Фото: з відкритих джерел

Згідно з відкритими даними, танкер "Minerva Zen" плаває під прапором Греції. 22 вересня судно вийшло з російського Санкт-Петербурга. Кінцевим пунктом призначення є Вілмінгтон у Північній Кароліні.

Дані про танкер "Minerva Zen" Фото: скриншот

Нагадаємо, президент США заявив, що дозволяє Росії постачати дизельне паливо на світовий ринок. Згідно з планом Трампа, Путін повинен негайно поставити на зовнішні ринки 300 тис. тонн дизельного палива, у листопаді — ще 500 тис. тонн, далі — 1 млн тонн, довівши обсяги до 3 млн тонн.

Сенатор Річард Блюменталь, автор закону про "пекельні санкції", засудив угоду Трампа з російським диктатором. За словами демократа, це рішення перетворило США на союзника Путіна.