Трамп разрешил поставки российского топлива: первый танкер с дизелем уже возле берегов США

Танкер, вышедший из российского порта еще 22 сентября, уже практически достиг берегов Америки. Он направлялся к США еще до официального разрешения Дональда Трампа.

Первая российская поставка дизельного топлива прибудет в американский Вилмингтон менее чем через 24 часа после объявления сделки. Об этом сообщает OSINT-аналитик The Intel Frog.

По информации исследователя открытых данных, судно Minerva Zen отплыл из Санкт-Петербурга сентября и, похоже, все время направлялся прямо к восточному побережью США.

В свою очередь аналитик по вопросам судоходства и "теневому флоту" Мишель Визе Бокманн, со ссылкой на разведывательную компанию Windward отмечает, что Управление по контролю за иностранными активами выдало временную лицензию на импорт российского дизельного топлива, действующую до апреля 2027 года лишь вчера, а первое судно с дизелем из РФ должно прибыть к восточному побережью США уже примерно через 48–72 часа.

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Путь судна Minerva Zen из РФ Фото: из открытых источников

В танкер загрузили примерно 280 000 баррелей дизельного топлива.

Шестимесячная лицензия свидетельствует, что возобновления свободы судоходства в Ормузском проливе в ближайшее время не предвидится, считает аналитик.

Minerva Zen

Minerva Zen в Канаде Фото: из открытых источников

Согласно с открытыми данными, танкер Minerva Zen ходит под флагом Греции. 22 сентября судно вышло из российского Санкт-Петербурга. Конечной точкой следования является Вилмингтон в Северной Каролине.

Данные танкера Minerva Zen Фото: скриншот

Напомним, президент США заявил, что разрешает России поставлять дизельное топливо на мировой рынок. Согласно плану Трампа, Путин должен немедленно поставить на внешние рынки 300 тыс. тонн дизельного топлива, в ноябре — еще 500 тыс. тонн, далее — 1 млн тонн, доведя объемы до 3 млн тонн.

Сенатор Ричард Блюменталь, автор закона о "адских санкциях", осудил сделку Трампа с российским диктатором. По словам демократа, это решение превратило США в союзника Путина.