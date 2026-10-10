Влиятельный сенатор раскритиковал сделку по дизелю между США и РФ: реакция Конгресса и MAGA

Сенатор от Демократической партии и автор закона о "адских санкциях" Ричард Блюменталь осудил сделку Трампа с российским диктатором Путиным о дизельном топливе из РФ. По словам Блюменталя, эта сделка превратила США в союзника Путина. Согласны ли другие конгрессмены с сенатором-демократом и почему они говорят об отмене решения Трампа?

Заявление Блюменталя появилось через несколько часов после объявления Трампа о сделке по дизелю между США и РФ. Сенатор написал, что отмена санкций "подпитывает военную машину Путина" и приведет к еще большим жертвам среди украинцев. Кроме того, решение Белого дома поможет экономикам Китая и РФ и, к тому же, направлено на "уменьшение хаоса", возникшего из-за войны Трампа в Иране. Учитывая эти причины, соглашение следует немедленно отменить, заявил Блюменталь.

Сенатор назвал соглашение Трампа с диктатором-убийцей "позором", "пятном на стране" и упомянул о законе о "адских санкциях", который он внес в Сенат вместе с ныне покойным республиканцем Линдси Грэмом. При этом он пообещал, что будет следить за предпринимателями, которые надеются заработать на этих договоренностях.

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"Президент должен немедленно расторгнуть это соглашение. К сведению американских компаний, рассматривающих возможность получения "кровавых денег" Путина: Конгресс следит за ситуацией", — подчеркнул Блюменталь.

Сделка по дизелю между США и РФ — реакция Блюменталя, 9 октября Фото: Скриншот

Сделка по дизелю между США и РФ — реакция сенаторов

Журналист Алекс Рауфоглу, освещающий события в Конгрессе США, собрал ряд комментариев сенаторов по поводу соглашения о дизельном топливе между США и РФ. Выяснилось, что против договоренностей с Путиным выступили как демократы, коллеги Блюменталя, так и республиканцы, однопартийцы Трампа. В частности, напомнили о законе "Грэма-Блюменталя" о санкциях против РФ, который Трамп подписал две недели назад. Также писали о законе США от 2022 года, который прямо запрещал импорт российских нефтепродуктов. Были республиканцы, которые признавали важность снижения цен на дизельное топливо для американцев, но не соглашались с тем, что за это следует платить жизнями украинцев.

Впрочем, на страницах X сторонники движения MAGA опубликовали посты в поддержку соглашения Трампа с Путиным. Например, один из них, конспиролог Джейкоб Крич (Jacob Creech), приветствовал соглашение, поскольку верит, что оно положит конец войне в Украине, снизит цены на топливо и будет способствовать торговле с Россией. Между тем блогерша Лора Лумер, которая весной побывала в Украине, опубликовала единственный пост о беседе Трампа с Путиным, но никакой реакции на соглашение не последовало.

Сделка по дизелю между США и РФ — реакция конспиролога MAGA, 9 октября

Сделка по дизелю между США и РФ— реакция блогерши MAGA Лоры Лумер, 9 октября

Отметим, что после появления информации о сделку между США и РФ по дизелю был опубликован отчет аналитиков Института изучения войны по данной ситуации. По оценке аналитиков, Путин договорился с Трампом, но при этом не пошел ни на одну уступку ради прекращения войны и заключения перемирия. Также они напомнили об эффективности ударов Украины по НПЗ РФ, поскольку в июле 2026 года Путин запретил экспорт дизельного топлива. Между тем Белый дом ожидает, что в течение ближайших месяцев Москва сможет продавать на мировом рынке 0,3–3 млн тонн дизельного топлива ежемесячно.

Напоминаем, что Фокус собрал мнения экспертов о последствиях сделки по дизелю между США и РФ.