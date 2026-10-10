Впливовий сенатор розкритикував угоду по дизелю між США та РФ: реакція Конгресу та MAGA

Сенатор від Демократичної партії та автор закону про "пекельні санкції" Річард Блюменталь засудив угоду Трампа з російським диктатором Путіним про дизель РФ. Зі слів Блюменталя, ця угода перетворила США на спільника Путіна. Чи погоджуються інші конгресмени з сенатором-демократом та чому говорять про скасування рішення Трампа?

Заява Блюменталя з'явилась через кілька годин після оголошення Трампа про угоду по дизелю між США та РФ. Сенатор написав, що скасування санкцій "підживлює військову машину Путіна", призведе до більших жертв серед українців. Крім того, рішення Білого дому допоможе економікам Китаю та РФ й, до всього, має на меті "зменшити хаос", який виник через війну Трампа в Ірані. З огляду на ці причини угоду слід негайно скасувати, заявив Блюменталь.

Сенатор назвав угоду Трампа з диктатором-вбивцею "ганьбою", "плямою на країні" і згадав про закон про "пекельні санкції", який він подав до Сенату разом з нині покійним республіканцем Ліндсі Гремом. При цьому він пообіцяв, що буде стежити за підприємцями, які сподіваються заробити на цих домовленостях.

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"Президент повинен негайно скасувати цю угоду. До уваги американських компаній, які розглядають можливість отримання кривавих грошей Путіна: Конгрес спостерігає", — наголосив Блюменталь.

Угода по дизелю між США та РФ — реакція Блюменталя, 9 жовтня Фото: Скриншот

Угода по дизелю між США та РФ — реакція сенаторів

Журналіст Алекс Рауфоглу, який пише про події в Конгресі США, відшукав низку реакцій сенаторів на угоду по дизелю між США та РФ. З'ясувалось, що проти домовленостей з Путіним виступили як демократи, колеги Блюменталя, так і республіканці, однопартійці Трампа. Зокрема, нагадали про закон "Грема-Блюменталя" про санкції проти РФ, який Трамп підписав два тижні тому. Також писали про закон США від 2022 року, який прямо забороняв імпорт російських нафтопродуктів. Були республіканці, які визнавали важливість зниження ціни на дизель для американців, але не погоджувались, що це слід платити життями українців.

Втім, на сторінках X прихильників руху MAGA опублікували дописи на підтримку угоди Трампа з Путіним. Наприклад, один з них, конспіролог Джейкоб Кріч (Jacob Creech) порадів угоді, бо вірить, що це завершить війну в Україні, це зменшить ціни на пальне та посприяє торгівлі з Росією. Тим часом блогерка Лора Лумер, яка навесні була в Україні, опублікувала єдиний допис про розмову Трампа з Путіним, а реакції на угоду не було.

Угода по дизелю між США та РФ — реакція конспіролога MAGA, 9 жовтня

Угода по дизелю між США та РФ — реакція блогерки MAGA Лори Лумер, 9 жовтня

Зазначимо, після інформації про угоду про дизель між США та РФ з'явився звіт аналітиків Інституту вивчення війни щодо ситуації. За оцінкою аналітиків, Путін домовився з Трампом, але при цьому не зробив жодної поступки задля завершення війни та перемир'я. Також вони нагадали про результативність ударів України по НПЗ РФ, оскільки у липні 2026 року Путін заборонив експорт дизелю. Тим часом Білий дім очікує, що протягом найближчих місяців Москва зможе продати на світовому ринку 0,3-3 млн тонн дизелю щомісяця.

Нагадуємо, Фокус зібрав думки експертів щодо наслідків угоди по дизелю між США та РФ.