"Позиція незмінна": Путін не запропонував США жодних поступок в обмін на угоду про дизель, — ISW

Президент США Дональд Трамп уклав угоду по дизелю з РФ і зробив при цьому односторонню поступку російському диктатору Путіну, заявили аналітики. У Кремлі гарантували, що продовжать війну в Україні, оскільки не бачать причин, чому б мали її завершувати. За яких обставин відбувались переговори США та РФ та яка позиція Москви?

Угоду про дизель між США та РФ уклали на тлі результативних ударів України по російських НПЗ, ідеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни станом на вечір 9 жовтня. Зауважується, що Росія постачала на світовій ринки 9,5% дизельного палива, але закрила експорт після низки влучань по нафтопереробці. За оцінкою аналітиків, Путін отримав угоду з Трампом, не зробивши жодних поступок та не зробивши жодних кроків для завершення війни чи перемир'я.

Аналітики відреагували на рішення Трампа про скасування санкцій проти РФ, які стосувались заборони на купівлю російських нафтопродуктів. Москва отримала можливість продавати 0,3-3 млн тонн дизелю на світовому ринку та отримуватиме гроші для продовження війни в Україні.

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"Рішення США надати Росії дозвіл на експорт дизельного палива є односторонньою поступкою США в їхній переговорній позиції з Росією, тоді як Росія не пропонувала США жодних поступок у переговорах щодо припинення війни в Україні", — ідеться у звіті ISW.

У звіті Інституту вивчення війни нагадали, що через удари України по НПЗ у РФ відчули дефіцит дизельного пального і тому закрили експорт з 8 липня 2026 року. Також вказано, що це сталось через низку успішних атак на середній та великій дальності і що таким чином ЗСУ перешкоджали постачати пальне на фронт російській армії.

Угода по дизелю між США та РФ — яка позиція Путіна

Близько опівночі 9 жовтня радник Путіна Юрій Ушаков розповів деталі про 90-хвилинну телефонну розмову з президентом Трампом, після якої стало відомо про угоду по дизелю між США та РФ. З'ясувалось, що під час спілкування та домовленостей очільник Кремля чітко заявив, що не планує спиняти війну і досягатиме "поставлених цілей". Крім того, Путін сказав, що не відновить мирні переговори, оскільки Україна начебто "зривала вибори у РФ". За підсумками розмови Трамп, окрім укладання угоди по дизелю, отримав доручення російського диктатора передати українцям "сигнали", озвучені Кремлем.

Угода по дизелю між США та РФ — заява Путін про продовження війни 9 жовтня Фото: Скриншот

Угода по дизелю між США та РФ — заява Путіна про відмову від переговорів 9 жовтня Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про заяву Трампа щодо угоди по дизелю між США та РФ. Про угоду стало відомо увечері 9 жовтня. Американський президент повідомив, що РФ отримала дозвіл на продаж пального на світових ринках: почне з 300 тис. тонн і протягом двох-трьох місяців доведе до 3 млн тонн.

Тим часом медіа Axios написало, що рішення Трампа щодо дизеля РФ з'явилось після шестикратної відмови президента України Володимира Зеленського припиняти удари по російських НПЗ. Під час переговорів між українською та американською делегацією у Майямі українцям пригрозили відключити розвіддані та нагадали, що саме в США вони купують снаряди та деяку військову техніку. При цьому спецпредставники Трампа наголосили, що удари по НПЗ шкодять не лише Путіну, а й Трампу. Зеленський відреагував на угоду по дизелю між США та РФ: сказав, що це подарунок Путіну, але не уточнив, чи буде пауза в атаках.

Нагадуємо, в ніч на 10 жовтня було гучно на Ростовському НПЗ: у мережі з'явились кадри пожежі на нафтопереробному підприємстві.