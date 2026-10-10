Ростов у вогні після атаки дронів: що сталося біля нафтового термінала (відео)

У Ростові після атаки дронів спалахнула масштабна пожежа, а під удар, за попередніми даними, міг потрапити нафтоналивний термінал Новошахтинського заводу.

У ніч проти 10 жовтня в російському Ростові-на-Дону пролунали вибухи, після яких виникла масштабна пожежа. За попередніми даними OSINT-каналу Exilenova+, під удар міг потрапити нафтоналивний термінал Новошахтинського заводу нафтопродуктів.

Місцеві жителі масово повідомляли про звуки вибухів та публікували у мережі відеозаписи, на яких видно велике полум'я та густий стовп чорного диму.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь підтвердив, що регіон зазнав повітряної атаки. О 3:36 він написав, що російські сили протиповітряної оборони відбивають наліт безпілотників, а екстрені служби працюють на місці займання.

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"З вечора попереднього дня вже відбито понад 50 БПЛА. Повітряної атаки зазнав Ростов. Виникло займання. Постраждалих немає. Екстрені служби працюють на місці події. Інформація уточнюватиметься", — написав Слюсарь у своєму офіційному Telegram-каналі.

Він також попередив, що небезпека атак безпілотників у регіоні зберігається і що це одна з наймасовіших атак на Ростов за останній час.

Пост губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря Фото: Скриншот

За інформацією профільних OSINT-каналів, ймовірною ціллю атаки став нафтоналивний термінал Новошахтинського заводу — одного з найбільших нафтопереробних підприємств на півдні Росії, через яке нафтопродукти відправляють на транспортування.

Новошахтинський завод нафтопродуктів (НЗНП) — це одне з найбільших нафтопереробних підприємств на півдні Росії, розташоване в Ростовській області. Його інфраструктура включає нафтоналивний термінал у Ростові-на-Дону, через який відвантажують готові нафтопродукти для подальшого транспортування та логістики.

За офіційними даними підприємства, потужність цього термінала з відвантаження становить до 3,5 мільйона тонн на рік. Потенційне пошкодження такого об'єкта може суттєво вплинути на логістику постачання пального, хоча наразі масштаби та точний характер пошкоджень після останніх атак уточнюються профільними службами.

Зазначимо, що Новошахтинський завод нафтопродуктів та пов'язана з ним інфраструктура неодноразово ставали ціллю для ударів безпілотників. Від початку повномасштабного вторгнення об'єкт зазнавав атак щонайменше кілька разів на рік (зокрема у 2022, 2023, 2024 та 2025 роках).

Попередні удари неодноразово призводили до зупинки роботи технологічних установок та масштабних пожеж на території підприємства через його стратегічне значення для забезпечення паливом російських військ на південному напрямку.

Атака відбулася після заяви Трампа про російський дизель

Атака на Ростов сталася за кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про домовленість із Володимиром Путіним щодо постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки. Так, за словами Трампа, Росія має невідкладно поставити понад 300 тисяч тонн дизельного пального, а згодом — додаткові партії. Міністерство фінансів США того ж дня повідомило про тимчасовий дозвіл на постачання російського дизеля на світові ринки.

Однак наразі немає підтверджень, що між цією домовленістю та атакою на Ростов існує прямий зв’язок.

Інформація про наслідки атаки та можливі пошкодження нафтового термінала уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 25 вересня в кількох регіонах Росії пролунали вибухи, а після атак дронів виникли пожежі. Повідомлялось про удари по великому НПЗ у Пермі та підприємству "Іскра" в Ульяновську, яке працює, зокрема, у сфері оборонного виробництва. Очевидці публікували кадри з місць атак, на яких видно вибухи, полум’я та густий дим.

Також Фокус писав, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що послаблення санкцій проти Росії не знизить ціни на ринку, на відміну від енергетичного перемир'я, до якого Київ готовий уже зараз.