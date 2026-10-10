Сибіга розкрив, що насправді може знизити ціни на пальне без допомоги Путіну

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що послаблення санкцій проти Росії не знизить ціни на ринку, на відміну від енергетичного перемир'я, до якого Київ готовий уже зараз.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував послаблення санкцій проти Росії, заявивши, що цей крок не наближає завершення війни та не допомагає стабілізувати світові енергетичні ринки. Натомість Україна готова до енергетичного перемир’я, яке, за його словами, могло б сприяти зниженню цін на пальне. Про це глава МЗС написав у соцмережі X 9 жовтня на тлі рішення адміністрації президента США Дональда Трампа дозволити постачання російського дизельного пального на світові ринки.

За словами Сибіги, єдиним дієвим інструментом для здешевлення енергоресурсів у світі є повне припинення атак на енергетичну інфраструктуру, а не зняття обмежень з агресора.

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"Послаблення санкцій ані наближає мир, ані допомагає світовим ринкам. Єдине, що справді могло б знизити ціни, — це енергетичне перемир'я. Україна готова до нього вже зараз. За умови достатньої сили можна було б змусити й Москву погодитися на це", — підкреслив дипломат.

Глава МЗС України також застеріг міжнародних партнерів від поступок Кремлю, зауваживши, що подібні кроки сприймаються російським керівництвом виключно як слабкість.

"Натомість Путін бачить слабкість. А слабкі стратегії ніколи не дають вагомих результатів — так само, як політика умиротворення ніколи не приносить миру", — зазначив Андрій Сибіга.

Допис міністра закордонних справ України Андрія Сибіги в соцмережі Х Фото: Скриншот

Чому Україна наполягає на енергетичному перемир’ї

Енергетичне перемир’я означає, що сторони мають припинити удари по енергетичних об’єктах. Для України це особливо важливо через постійні російські атаки на енергосистему. Йдеться про те, щоб люди могли стабільно отримувати світло й тепло, особливо в холодний осінньо-зимовий період.

Українська сторона вважає, що домовленість про припинення таких ударів могла б стати одним із кроків до ширшого припинення вогню.

У своїй заяві Сибіга фактично протиставив два підходи до розв’язання проблеми високих цін на пальне:

перший — послаблення обмежень на торгівлю російськими енергоресурсами;

другий — припинення бойових дій проти енергетичної інфраструктури.

Глава МЗС наголосив, що Україна готова до другого варіанта, але для досягнення домовленості необхідний достатній міжнародний тиск на Москву.

Заява українського міністра пролунала на тлі рішень Міністерства фінансів США за розпорядженням президента Дональда Трампа, якими було тимчасово дозволено постачання понад 500 тисяч тонн російського дизельного пального на американський та глобальний ринки. В Україні наголосили, що такі економічні послаблення лише нададуть Кремлю додаткові ресурси для продовження війни.

Нагадаємо, що американський президент Дональд Трамп дозволив Росії постачати дизельне пальне на американський і світовий ринки. За його планом, Москва має спочатку експортувати 300 тисяч тонн дизеля, у листопаді — ще 500 тисяч тонн, а згодом довести обсяг до 3 млн тонн. Трамп пояснив рішення прагненням збільшити пропозицію пального та знизити ціни для американців, зокрема фермерів, тваринників і далекобійників. Домовленість була оголошена після його телефонної розмови з Володимиром Путіним і передбачає тимчасове послаблення частини санкцій США проти Росії.

Також Фокус писав про те, що президент України Володимир Зеленський гостро відреагував на рішення США дозволити Росії експортувати дизельне пальне на світові ринки. Він заявив, що такий крок може принести Москві додаткові кошти для війни та назвав рішення "слабким" і "не по-партнерськи".