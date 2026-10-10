Сибига рассказал, что на самом деле может снизить цены на топливо без помощи Путина

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ослабление санкций против России не приведет к снижению цен на рынке, в отличие от энергетического перемирия, к которому Киев готов уже сейчас.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал ослабление санкций против России, заявив, что этот шаг не приближает окончание войны и не способствует стабилизации мировых энергетических рынков. Вместе с тем Украина готова к энергетическому перемирию, которое, по его словам, могло бы способствовать снижению цен на топливо. Об этом глава МИД написал в социальной сети X 9 октября на фоне решения администрации президента США Дональда Трампа разрешить поставки российского дизельного топлива на мировые рынки.

По словам Сибиги, единственным действенным инструментом для удешевления энергоресурсов в мире является полное прекращение атак на энергетическую инфраструктуру, а не снятие ограничений с агрессора.

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"Ослабление санкций ни приближает мир, ни помогает мировым рынкам. Единственное, что действительно могло бы снизить цены, — это энергетическое перемирие. Украина готова к нему уже сейчас. При наличии достаточной силы можно было бы заставить и Москву согласиться на это", — подчеркнул дипломат.

Глава МИД Украины также предостерег международных партнеров от уступок Кремлю, отметив, что подобные шаги воспринимаются российским руководством исключительно как слабость.

"Зато Путин видит слабость. А слабые стратегии никогда не приносят весомых результатов — так же, как политика умиротворения никогда не приносит мира", — отметил Андрей Сибига.

Пост министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в социальной сети X Фото: Скриншот

Почему Украина настаивает на энергетическом перемирии

Энергетическое перемирие означает, что стороны должны прекратить удары по энергетическим объектам. Для Украины это особенно важно из-за постоянных российских атак на энергосистему. Речь идет о том, чтобы люди могли стабильно получать свет и тепло, особенно в холодный осенне-зимний период.

Украинская сторона считает, что договоренность о прекращении таких ударов могла бы стать одним из шагов на пути к более широкому прекращению огня.

В своём заявлении Сибига фактически противопоставил два подхода к решению проблемы высоких цен на топливо:

первое — ослабление ограничений на торговлю российскими энергоресурсами;

второй — прекращение боевых действий против энергетической инфраструктуры.

Глава МИД подчеркнул, что Украина готова к второму варианту, но для достижения договоренности необходимо оказать достаточное международное давление на Москву.

Заявление украинского министра прозвучало на фоне решений Министерства финансов США, принятых по распоряжению президента Дональда Трампа, которыми было временно разрешено поставки более 500 тысяч тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. В Украине подчеркнули, что такие экономические уступки лишь предоставят Кремлю дополнительные ресурсы для продолжения войны.

Напомним, что американский президент Дональд Трамп разрешил России поставлять дизельное топливо на американский и мировой рынки. Согласно его плану, Москва должна сначала экспортировать 300 тысяч тонн дизельного топлива, в ноябре — еще 500 тысяч тонн, а впоследствии довести объем до 3 млн тонн. Трамп объяснил это решение стремлением увеличить предложение топлива и снизить цены для американцев, в частности фермеров, животноводов и дальнобойщиков. Договоренность была объявлена после его телефонного разговора с Владимиром Путиным и предусматривает временное ослабление части санкций США против России.

Кроме того, "Фокус" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на решение США разрешить России экспортировать дизельное топливо на мировые рынки. Он заявил, что такой шаг может принести Москве дополнительные средства на войну, и назвал решение "слабым" и "непо-партнерски".