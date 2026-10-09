"Нас используют в качестве прикрытия": Зеленский резко отреагировал на решение США в отношении роснефти

Президент Владимир Зеленский откровенно отреагировал на последние решения США относительно импорта российского дизельного топлива, заявив о недопустимости использования Украины в качестве прикрытия.

Президент Украины Владимир Зеленский публично и резко прокомментировал последние шаги и решения партнеров из США в отношении торговли российским дизельным топливом и нефтепродуктами. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава государства подчеркнул, что любые послабления или завуалированные механизмы, позволяющие российским энергоресурсам по-прежнему поступать на мировые рынки, наносят прямой ущерб борьбе с агрессором.

"Нашу команду используют в качестве прикрытия. И это точно нечестно", — так Зеленский отреагировал на решение США по поводу российского дизеля.

По словам Зеленского, решение США разрешить экспорт российского дизельного топлива предоставит Кремлю дополнительные средства для финансирования войны против Украины.

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