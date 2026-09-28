"Большая проблема": Трамп поставил условие Зеленскому, тот ответил (видео)

Президент США Дональд Трамп считает, что в дефиците дизельного топлива виновата Украина, которая продолжает наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Во время общения с журналистами глава Белого дома заверил, что его украинский коллега якобы согласился приостановить атаки на НПЗ.

"Большая проблема заключается в том, что нефтеперерабатывающие заводы в России взрываются. Это не столько ближневосточная проблема, сколько проблема России — из-за того, что Украина и Россия воюют друг с другом, и Украина подрывает дизельные НПЗ в России, потому что они перерабатывают много нефти. Так что эта ситуация действительно интересная. И я говорил с президентом Зеленским, я сказал: "Вам нужно притормозить с НПЗ"", — заявил Трамп.

Когда у политика уточнили, что именно ответил Зеленский, то Трамп сказал якобы процитировал слова украинского президента:

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"Ну, мы, вероятно, так и сделаем".

Трамп уверен, что продолжение ударов Украиной по российской нефтепереработке может создать мировую проблему, а Зеленский, по его словам "может заниматься и другими делами".

Отметим, что сам Зеленский официально никаких подобных заявлений не делал. Более того, он утверждал, что Украина атакует в ответ на удары РФ и готова к энергетическому перемирию в случае аналогичного шаг асо стороны Кремля.

Также президент заявлял, что требований прекратить удары по НПЗ в одностороннем порядке не было.

Добавим, что во время беседы с прессой Трамп заявил, что его администрация "очень серьезно" рассматривает возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива из США. Призыв ограничить экспорт дизельного топлива раздается со стороны законодателей аграрных штатов, которые обеспокоены высокими ценами во время осенней уборки урожая.

По его словам, такой шаг может повлиять на цены на бензин, но он "может быть принят".

Ранее американский лидер уже обвинял Зеленского в дефиците дизтоплива, заявив, что Украине необходимо прекратить удары по НПЗ.

26 сентября украинские дроны атаковали два местных НПЗ в Краснодарском крае РФ. Сервис NASA FIRMS зафиксировал на территории Ильского НПЗ значительное возгорание.

Кроме того, поражен оказался местный НПЗ в Краснодарском крае. Днем ранее, 25 сентября, удары пришлись по НПЗ в Перми и заводу "Искра" в Ульяновске. После этого на месте вспыхнул пожар и поднялся густой дым.